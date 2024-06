Beffa tremenda per il Milan ancora una volta: lo prende l’Inter

Il Milan rischia una nuova beffa di mercato da parte dell’Inter con i nerazzurri su un obiettivo dei rossoneri.

Come accaduto già in passato, Milan ed Inter si trovano di fronte ad un nuovo derby di mercato con i nerazzurri pronti a soffiare un colpo ai rossoneri.

Esattamente un anno fa l’Inter riuscì a battere la concorrenza del Milan per Marcus Thuram. Il centravanti della nazionale francese fu a lungo vicino al trasferimento a Milanello ma l’inserimento dei nerazzurri rovinò i piani della dirigenza rossonera che vide l’attaccante passare alla corte di Simone Inzaghi. Una delusione che fu resa ancora più dura da digerire per via del fatto che la punta transalpina risultò determinante in entrambi i derby giocati in campionato. Ora il Milan si trova di nuovo davanti a questo rischio con l’Inter pronta a chiudere per un obiettivo di Ibrahimovic, Moncada e Furlani.

Calciomercato, l’Inter lo soffia al Milan: colpo in arrivo

In queste ultime ore l’Inter starebbe intensificando i contatti con l’Aston Villa per Matty Cash. Il laterale destro del club inglese è da tempo nel mirino del Milan che però al momento avrebbe mollato la presa sull’esterno inglese.

L’Inter vedrebbe in Cash il giocatore giusto per prendere il posto di Denzel Dumfries nel caso in cui dovesse andare in porto la cessione dell’olandese. L’esterno dell’Aston Villa, autore di un’ottima stagione agli ordini di Unai Emery, fa parte della nazionale polacca grazie alle origini della madre ma non fa parte della spedizione biancorossa ad Euro 2024. Ha un contratto con la squadra inglese fino al giugno del 2027 ed il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Nel caso in cui dovesse andare in porto la cessione di Dumfries (nel mirino di diverse squadre inglesi), l’Inter proverebbe ad accelerare per il terzino dell’Aston Villa con l’intenzione di battere la concorrenza delle rivali tra cui il Milan. I rossoneri nel frattempo continuano a seguire anche la pista che porta ad Emerson Royal del Tottenham per il quale Moncada sarebbe pronto a sborsare circa 15 milioni di euro.

Continua quindi la ricerca da parte del Milan per un terzino destro che dovrà andare a giocarsi il posto da titolare con Davide Calabria. Appare infatti certa la conferma del capitano rossonero mentre va verso l’addio Alessandro Florenzi, pronto a cambiare aria in estate complice anche il rapporto non idilliaco con Fonseca avuto ai tempi della Roma.