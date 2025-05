Data e luogo, ribaltone Supercoppa italiana: cambia tutto per il Milan

Il Milan parteciperà alla prossima Supercoppa Italiana, le ultime su data e luogo: c’è una clamorosa opzione

Mancano cinque partite alla fine di questa disastrosa stagione. Di queste cinque, l’unica di valore è quella del 14 maggio all’Olimpico di Roma: la finale di Coppa Italia contro il Bologna è l’opportunità per addolcire un’annata che è da cancellare. Vincere il trofeo ha anche altri vantaggi: il più importante, la qualificazione alla prossima Europa League, obiettivo che il Milan, con oltre 100 milioni investiti sul mercato, non è riuscito a raggiungere tramite il campionato.

Un’occasione quindi da non fallire, ma contro c’è una squadra forte e ad altissima intensità: il Bologna si è confermata fra le realtà più belle del nostro paese e Vincenzo Italiano farà di tutto per evitare di perdere l’ennesima finale della sua carriera. Ma una sconfitta non sposterebbe di un millimetro il giudizio sul suo lavoro: straordinario. Non servirà vincere la coppa per staccare il pass per la Supercoppa Italiana: il Milan e il Bologna sono già certe di parteciparvi l’anno prossimo.

Supercoppa Italiana, dove si gioca e quando: i dettagli

Il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana quest’anno a gennaio in Arabia Saudita. Un successo sorprendente arrivato grazie a due rimonte contro Juventus in semifinale e Inter in finale. Sergio Conceicao era arrivato da pochissimi giorni e quel trofeo faceva pensare ad una svolta per la stagione. Invece, è stato soltanto un episodio, come la vittoria di Madrid in Champions League con Fonseca in panchina. L’anno prossimo i rossoneri parteciperanno di nuovo alla competizione da detentori del titolo.

Ma dove si giocherà? Al momento sappiamo che è confermato il format degli ultimi anni: quattro squadre, due semifinali e una finale. Si sfideranno la vincitrice della Serie A, la seconda in classifica e le due finaliste della Coppa Italia. Ecco perché il Milan è già certo di essere una delle concorrenti, ma non si sa ancora dove si giocherà. Come annunciato di recente, la Lega Serie A ha fatto di nuovo richiesta per disputare il mini torneo in Arabia Saudita come negli ultimi due anni, ma non è ancora arrivata una risposta. Ci sono anche altre opzioni sul tavolo ma ad oggi non sono sono state ancora rivelate. La priorità resta l’Arabia, enorme fonte di guadagno per il nostro paese ma penalizzante per fascino, cultura e tifosi, questi ultimi come sempre penalizzati da un sistema che non gli dà l’importanza che, invece, meriterebbero.