Doppia tegola Milan, niente da fare: non ci saranno per la finale

Entrambi i giocatori non ci saranno per l’eventuale finale: il regolamento parla chiaro, problemi per il Milan

Finale di stagione con solo una piccola emozione: la finale di Coppa Italia col Bologna il prossimo 14 maggio. Vincere il trofeo non cambierebbe il giudizio negativo di una stagione da cancellare; sarebbe però un buon modo per addolcirla e, soprattutto, per accedere alla prossima Europa League, obiettivo che il Milan, dopo oltre 100 milioni spesi sul mercato, non è riuscito a raggiungere in campionato. Un finale di stagione emotivamente più importante per il Milan Futuro, che si gioca la salvezza in Serie C.

I ragazzi di Massimo Oddo, che è riuscito a risollevare la squadra dal suo arrivo con un ottimo lavoro, giocheranno i Play-Out contro la SPAL dopo aver evitato la retrocessione diretta. La questione Lucchese è ancora apertissima e tutto può ancora succedere, ma il Milan Futuro deve pensare a conquistare la salvezza sul campo ed evitare qualsiasi tipo di problema. Non sarà semplice vincere il doppio confronto con gli emiliani, ma i giovani rossoneri devono mettercela tutta per evitare una deludente retrocessione in Serie D.

Milan Futuro, niente Play-Out per due giocatori: colpa del regolamento

Il Milan Futuro è stato finora un progetto fallimentare, esattamente come la prima squadra e tutto il percorso di RedBird. La squadra è stata fondata a giugno e il tutto è stato affidato allo sconosciuto Kirowski, arrivato da Los Angeles per volere di Ibrahimovic, col quale ha avuto modo di lavorare durante i suoi anni in Major League Soccer. E i risultati sul campo si sono visti. L’errore più grave, la scelta molto tardiva di esonerare Bonera, che aveva mostrato grosse lacune fin dalle prime partite.

Per fortuna Oddo ha evitato il peggio, ma lo spettro di una retrocessione al primo anno di vita è ancora molto forte. La Lega Pro ha reso note le date delle gare di andata e ritorno dei Play-Out:

10/05, ore 20.00: Milan Futuro-SPAL, stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno

17/05, ore 20.00: SPAL-Milan Futuro, stadio “Paolo Mazza” di Ferrara

Per queste importanti partite, e anche per l’eventuale finale (contro la vincente di Lucchese-Sestri Levante), Oddo non potrà contare su Alex Jimenez e Francesco Camarda. Il regolamento della Lega Pro, infatti, prevede che possano essere schierati soltanto calciatori che, nel corso della regular season, hanno accumulato almeno 25 presenze; inoltre, non è previsto l’utilizzo di chi ha almeno una presenza in Serie A. Ecco perché i due non potranno partecipare a questi Play-Out, ed è di certo una bella tegola per Oddo. Le alternative di qualità non mancano ma senza loro due sarà un po’ più difficile riuscire a vincere.