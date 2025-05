Saltano la finale, i tifosi del Milan non riescono a darsi pace

I due giocatori, pedine importanti per i rossoneri, non possono scendere in campo: è il regolamento a dircelo. Ecco di cosa stiamo parlando

E’ un periodo più che tranquillo quello che sta vivendo il Milan. La squadra rossonera è reduce dal successo contro il Venezia, che ha fatto seguito a quello nel derby contro l’Inter. Un 3 a 0 che ha dato entusiasmo ad un ambiente, che ha dovuto fare i conti con una stagione davvero complicata.

La classifica, d’altronde, è lì a ricordare a tutti come l’annata del Diavolo sia davvero fallimentare. Ma il Milan grazie al successo in semifinale contro i nerazzurri di Simone Inzaghi avranno la possibilità di alzare al cielo un altro trofeo dopo la Supercoppa Italiana, vinta a Riyad, in Arabia Saudita.

Così il prossimo 14 maggio il Milan sarà a Roma per sfidare il Bologna di Vincenzo Italiano e provare a conquistare la coppa, che renderebbe certamente meno amara la stagione. Lunedì però si tornerà in campo e lo si farà contro il Genoa, in una partita che sembra davvero avere poco da offrire ad entrambe le squadre, ma serve tenere la guardia alta.

Sergio Conceicao e tutto il Milan sono, d’altronde alla ricerca di risposte, sul modulo (ormai il 3-4-3 sembra il vestito adatto al Diavolo) e sui vari calciatori che si stanno giocando il futuro. Contro il Grifone, dunque, dovrebbe vedersi ancora la squadra titolare. Il turnover è invece atteso prima della finale.

Milan, finale intenso: le ultime sulla squadra di Oddo

Il Milan e tutti i suoi tifosi si aspettano di vivere, dunque, un finale davvero caldo e si spera pieno di soddisfazioni. Dopo il successo contro la Lazio, anche il Milan Primavera può rendere interessante l’ultima parte della stagione. L’accesso alla fase finale, infatti, è ancora possibile.

Per quanto riguarda il Milan Futuro, invece, il destino passa dalla finale playout. La stagione regolamentare si è conclusa con il 18esimo posto in classifica nel Girone B di Serie C. I rossoneri di Massimo Oddo, così, dovranno sfidare la Spal in un doppio incontro per mantenere la categoria

Sabato 10 maggio, ore 20.00: Milan Futuro-SPAL, stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno

Sabato 17 maggio, ore 20.00: SPAL-Milan Futuro, stadio “Paolo Mazza” di Ferrara

Una doppia sfida, con la prima in casa, che il Diavolo dovrà affrontare senza l’aiuto di Francesco Camarda e Alex Jimenez. Il regolamento, infatti, vieta di far giocare chi al termine della stagione non ha raggiunte le 25 presenze negli elenchi di gara della Seconda squadra. Camarda si è fermato a 18, Jimenez a 15.