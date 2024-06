Fonseca non lo vuole, è stato chiaro: il Milan lo cede a titolo definitivo

Fonseca non perde tempo e ha già comunicato la propria decisione. Un elemento del gruppo è fuori dal progetto: verrà ceduto in estate.

E’ scattata l’era Fonseca al Milan. Il raduno rossonero prenderà il via ad inizio luglio (la data non è stata ancora ufficializzata) ma, intanto, il tecnico ha cominciato a riflettere insieme alla propria dirigenza sulle operazioni da concretizzare durante l’estate al fine di rendere più competitiva la rosa.

La priorità consisterà nell’acquistare un adeguato sostituto di Olivier Giroud, promesso sposo del Los Angeles FC. Previsti, inoltre, vari addii che consentiranno di incamerare risorse preziose da reinvestire. Per quanto riguarda la caccia al centravanti, il mirino è puntato su Joshua Zirkzee che ha comunicato al Bologna di voler andare via. L’accordo con l’olandese è stato trovato (ingaggio tra i 4 e i 5 milioni) e per strapparlo ai felsinei verrà pagata la clausola rescissoria da 40 milioni. Resta da trovare l’intesa sulle commissioni da pagare all’agente Kia Joorabchian, che continua a chiedere 15 milioni. Una cifra ritenuta eccessiva dal management guidato da Gerry Cardinale, non intenzionato ad andare oltre quota 7.

Milan, Fonseca ha deciso: prima cessione rossonera

I contatti proseguiranno a stretto giro di posta tuttavia le pretese del procuratore e l’inserimento del Manchester United obbligano il Milan ad avere pronti dei piani alternativi. Uno di questi risponde, stando a quanto riportato dal giornalista Carlo Pellegatti, al nome di Tammy Abraham ritenuto non imprescindibile dalla Roma.

Per quanto riguarda le partenze, al momento risulta certa quella di Luka Romero: lo spagnolo, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, è fuori dai piani di Fonseca che ha dato il proprio via libera alla sua cessione. Il classe 2004 era sbarcato a Milano lo scorso luglio a parametro zero, senza però riuscire a convincere in particolar modo Stefano Pioli. A gennaio si è quindi trasferito a titolo temporaneo all’Almeria, dove ha disputato una buona seconda parte di stagione: 13 presenze complessive in Liga, di cui 5 da titolare “condite” da 3 reti.

Ora l’ex Lazio tornerà alla base, in attesa di ulteriori indicazioni. La permanenza a Milanello durerà lo spazio di pochi giorni: la dirigenza, infatti, ha già iniziato a cercare possibili acquirenti. Due le opzioni a disposizione: prestito con diritto di riscatto oppure partenza a titolo definitivo (soluzione più gradita visto che consentirebbe di generare una preziosa plusvalenza). Si vedrà più avanti, sulla base delle offerte che arriveranno in sede. Fonseca ha deciso. Il divorzio, ormai, è all’orizzonte.