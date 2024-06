Il Milan vola in Germania: mossa a sorpresa

Missione in Germania per il club rossonero, che punta a rafforzare la rosa. Il punto della situazione in casa Milan: Europei 2024 nel mirino

Il Milan è volato in Germania. Osservatori del club rossonero sono in missione sui campi tedeschi per assistere da vicino ai giocatori che stanno disputando gli Europei 2024. Sono davvero parecchi i calciatori nel mirino. Il Diavolo in questa lunga estate è chiamata a rafforzare la squadra in ogni reparto e nella manifestazione internazionale potrebbero esserci delle opportunità da cogliere.

Tra le partite seguite con maggiore attenzione c’è stata Polonia-Olanda, valevole per la prima giornata del Gruppo D. Tra gli osservati speciali ovviamente Kiwior. Il Diavolo – non è un segreto – è alla ricerca di un difensore mancino che possa completare il reparto arretrato. Il giocatore dell’Arsenal è da tempo sul taccuino di Geoffrey Moncada, ma i suoi uomini lo hanno voluto ammirare da vicino, in un torneo internazionale come gli Europei. La sfida in questione poteva essere quella giusta anche per vedere il talento di Joshua Zirkzee, in un contesto diverso da quello del Bologna. L’attaccante, però, è rimasto in panchina viste le condizioni precarie (è reduce da un infortunio e prima della chiamata Orange non si stava allenando, ma era in vacanza).

Scout rossoneri a Euro 2024, tutti i possibili obiettivi

C’è stato modo però per osservare Depay. Il calciatore lascerĂ l’Atletico Madrid ed è pronto per una nuova esperienza. E’ un parametro zero e il Milan sta valutando seriamente il suo tesseramento per arricchire il reparto offensivo, che vedrĂ la conferma di Luka Jovic, che ha salvato la Serbia, a tempo praticamente scaduto, con un gol contro la Slovenia, dimostrando di essere un grande jolly.

Il reparto offensivo, come ampiamente detto, vedrĂ l’arrivo di almeno un attaccante, ma verosimilmente saranno due se ce ne sarĂ l’opportunitĂ . Un altro elemento che sta disputando gli Europei che piace al Milan è Broja del Chelsea. L’albanese è sul taccuino del Diavolo da anni e se il suo club lo cedesse in prestito con diritto di riscatto, il Milan sarebbe pronto ad acquistarlo.  Discorso diverso, invece, per Dovbyk, che dopo una stagione perfetta con il Girona, in Spagna, non sta facendo bene con la maglia dell’Ucraina. La sua valutazione è di 40 milioni di euro e chiaramente è un’alternativa a Joshua Zirkzee. Dal suo Europeo però non sono arrivati feedback positivi come ci si poteva aspettare.