Milan gelato, “costretto” a cederlo per 5 milioni

Il Milan rischia di dover sacrificare per una cifra quasi irrisoria uno dei suoi maggiori talenti di prospettiva: ecco il motivo.

C’è sempre grande attesa e curiosità per ciò che combinerà il nuovo Milan sul mercato estivo, sia in entrata che in uscita. Il club rossonero infatti non intende rivoluzionare la rosa attuale, come fatto invece lo scorso anno con le numerose operazioni completate. L’intenzione è però quella di consegnare a Paulo Fonseca una rosa più tecnica e qualitativa che mai.

Le priorità del Milan per l’estate sono sicuramente l’innesto di un nuovo centravanti, reparto al momento rimasto sguarnito dalla partenza di Olivier Giroud, ma anche un centrocampista di livello da affiancare a Reijnders e Bennacer. Ma occhio a non sottovalutare le operazioni cosiddette ‘minori’, che riguardano anche diversi giovani prospetti della rosa.

Il Milan infatti, in particolare l’area tecnica, deve prendere diverse decisioni riguardanti i talenti che sono stati promossi in prima squadra già dalla scorsa stagione; capire in pratica se puntare su di loro, trattenendoli in rosa e considerarli subito degli elementi utili alla causa, oppure se mandarli a giocare altrove o addirittura cederli per ottenere delle piccole plusvalenze.

Rinnovo in salita: il giovane talento può lasciare subito il Milan

In particolare è da monitorare la situazione di un giovanissimo calciatore che ha già mosso i primi passi nella prima squadra del Milan, durante la stagione 2023-2024. Parliamo di Jan-Carlo Simic, difensore centrale tedesco di origine serba, considerato tra i più promettenti del vivaio di Milanello.

Il classe 2005 visse un esordio pazzesco in Serie A a dicembre scorso, quando debuttò con gol in Milan-Monza 3-0, dimostrando di essere abile sia come difensore puro che come incursore in area di rigore avversaria. Peccato che mister Pioli, dopo 4 presenze nel giro di poche settimane, decise di rimandarlo in Primavera senza dargli altre chance.

Simic resta comunque un centrale di grande prospettiva, con il contratto però in scadenza a giugno 2025. Al momento non si segnalano passi avanti per il rinnovo, per questo motivo comincia a circolare la voce di una cessione a titolo definitivo già in questa sessione estiva. Una delle suddette plusvalenze che potrebbero comunque essere utili alle casse milaniste.

Il difensore tedesco-serbo può partire per circa 5 milioni di euro, questa la valutazione del suo cartellino. Sulle tracce del 19enne vi sarebbe lo Stoccarda, proprio la squadra in cui è cresciuto e dalla quale il settore giovanile del Milan lo pescò nel 2022. Un gran peccato per il club rossonero rischiare di perdere subito un centrale interessante come Simic.