Un altro inglese al Milan: colpo dalla Premier League

Dall’Inghilterra arriva la notizia riguardante l’interesse del club rossonero per un giocatore della Premier League mai accostato prima.

C’è grande attesa di vedere chi arriverà al Milan per rinforzare l’attacco. Sicuramente sarà preso un nuovo numero 9 che giocherà da titolare al posto di Olivier Giroud, ma non è escluso che possa arrivare anche un altro centravanti.

Nonostante venga dato per fatto il rinnovo di Luka Jovic, in scadenza di contratto a fine giugno, sembra che la società voglia avere tre attaccanti nella prossima stagione. A questi va aggiunta anche l’opzione Noah Okafor, che può agire sia da esterno offensivo sia da prima o da seconda punta. Toccherà a Paulo Fonseca gestire al meglio le risorse che gli verranno messe a disposizione.

Milan, nome a sorpresa per l’attacco

Da settimane si parla di Joshua Zirkzee come obiettivo principale per la maglia da titolare e ci sono anche vari nomi alternativi a quello dell’olandese. Non mancano neppure rumors su chi sarebbe l’eventuale vice del nuovo numero 9 del Milan. Dall’Inghilterra è emerso un nome a sorpresa, mai associato ai rossoneri in questi anni: Dominic Calvert-Lewin.

Il Daily Mail ha rivelato che ci sarebbe un interesse per il 27enne centravanti dell’Everton, club vicino a diventare di proprietà della famiglia Friedkin, la stessa che possiede la Roma. Calvert-Lewin è presente anche nella lista del Newcastle United. Ha un contratto che scade a giugno 2025 e potrebbe cambiare squadra per un prezzo non esagerato, considerando pure che le sue ultime stagioni non sono state esaltanti. Qualche infortunio lo ha frenato proprio quando sembrava essersi finalmente sbloccato grazie a Carlo Ancelotti, che ha guidato i Toffees tra il 2019 e il 2021.

Quelle con l’allenatore italiano sono state le sue due uniche stagioni in doppia cifra: 15 gol e un assist in 41 presenze nella 2019/2020 e poi 21 reti e 3 assist in 39 partite nella 2020/2021. Nell’annata seguente ha saltato 34 partite per infortunio, altre 29 nella successiva e nell’ultima le cose sono andate meglio: ne ha saltate solo 6 per problemi fisici.

Alto 1,89 metri, Calvert-Lewis è un attaccante bravo nei colpi di testa e che sa riempire bene l’area di rigore. Le ultime stagioni non sono state facili sia per gli infortuni sia per il fatto di giocare in un Everton che dopo l’addio di Ancelotti si è ritrovato a lottare per la salvezza. Non è certamente una garanzia, rappresenterebbe una scommessa. Per adesso non sembra esserci nulla di concreto in chiave Milan, mentre il Newcastle United ha iniziato i dialoghi per assicurarselo come sostituto del partente Callum Wilson.