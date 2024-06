Un Milan di nuovo brasiliano: idea per l’attacco

Potrebbe esserci una sorpresa per il reparto offensivo rossonero: un giovane talento può cambiare squadra in estate.

Il Milan potrebbe fare due colpi in attacco. Anche se ormai è fatta per il rinnovo contrattuale di Luka Jovic, c’è la possibilità di veder arrivare due nuovi centravanti a Milanello.

Sicuramente a Paulo Fonseca serve un titolare capace di dare buone garanzie in termini di gol e di contributo generale alla squadra. La dirigenza è al lavoro per accontentarlo e i tifosi sono impazienti di vedere chi sarà il prossimo numero 9. Joshua Zirkzee sembra essere la prima scelta, però attenzione sempre ai possibili colpi di scena. Ovviamente, non mancano alternative nel caso in cui l’asso del Bologna non dovesse arrivare.

Milan, ipotesi a sorpresa: sarebbe un “ritorno di fiamma”

La società sta lavorando anche per un vice che potrebbe arrivare a condizioni economiche favorevoli. Non a caso, c’è stato sondaggio con il Chelsea per capire se esista la possibilità di prendere Armando Broja in prestito con diritto di riscatto. Al momento, però, i Blues non aprono a tale formula.

Un centravanti che potrebbe essere prendibile in prestito è Vitor Roque, 19enne brasiliano che il Barcellona ha comprato dall’Athletico Paranaense per 40 milioni di euro. Nei primi mesi in blaugrana ha collezionato 16 presenze e 2 gol, con un totale di 367 minuti in campo tra tutte le competizioni. Si aspettava di avere più spazio e non sembra rientrare nei piani del nuovo allenatore Hansi Flick per la prossima stagione.

Il Barça valuta il cartellino la stessa cifra che ha pagato a inizio 2024, però nessuno pare disposto a spendere così tanto per l’attaccante brasiliano. Quella del prestito è una soluzione possibile, anche se è probabile che nel caso il club catalano voglia tenersi un diritto di recompra. In questo momento, non risulta un tentativo in corso da parte del Milan. È il Napoli la squadra della Serie A che sembra maggiormente interessata a Vitor Roque. C’erano stati rumors pure sulla Fiorentina.

Nel contratto del talento sudamericano c’è una clausola da un miliardo di euro. Ai tempi dell’Athletico Paranaense aveva attirato le attenzioni di tutte le più importanti società europee, Milan incluso. Ma serviva un investimento particolarmente oneroso per assicurarselo ed è stato il Barcellona, nonostante una situazione finanziaria non eccellente, ad avere la meglio. I primi mesi in Catalogna non sono stati quelli che sognava e nella prossima stagione il suo obiettivo è giocare con una certa continuità.