Finimondo Ferrari, l’annuncio è una mazzata per Lecerc: ora cambia tutto

Weekend drammatico per la Scuderia di Maranello: le recenti dichiarazioni su Leclerc sono un’autentica mazzata

Gran premio di Barcellona da dimenticare quanto prima. La Ferrari ha steccato non solo la gara, ma ha peggiorato il tutto poco dopo la conclusione di quest’ultima, con Leclerc e Sainz che si sono pizzicati a distanza tramite dichiarazioni al fulmicotone.

E pensare che le prove libere di venerdì erano cominciate più o meno bene. Ma l’entusiasmo iniziale si è trasformato presto in un vero e proprio incubo: alla fine a Montmelò ha vinto il solito Max Verstappen, al suo settimo successo in questo mondiale. Dietro di lui Lando Norris e Lewis Hamilton. Le Ferrari hanno conquistato la quinta (Leclerc) e settima piazza (Sainz). Ma a far parlare ancora oggi, a distanza di diverse ore dalla conclusione del Gp, sono le dure dichiarazioni dei due piloti.

Ferrari, Leclerc contro Sainz: l’analisi di Alex Fiorio

Che ci sia un certo dissapore tra i due piloti della Rossa è un dato di fatto, che è andato via via rafforzandosi col passare dei mesi. L’annuncio dell’ingaggio di Hamilton ha avviato un processo che era noto da mesi: Sainz non ha preso benissimo la decisione del team di Maranello e nonostante si sia concentrato esclusivamente sulla pista non ha mai dimenticato questo ‘colpo basso’.

La pensa in questo modo il pilota di rally Alex Fiorio, figlio di Cesare Fiorio, che rimane convinto del fatto che sia stato proprio l’annuncio di Hamilton a peggiorare i rapporti tra Sainz e Leclerc. Ascoltato da Notizie.com subito dopo la conclusione del Gran premio di Barcellona, il figlio dell’ex direttore sportivo Ferrari ha messo nero su bianco il suo punto di vista sulla vicenda.”Non vorrei parlare di questo duello, ma se lo dobbiamo fare non possiamo non dire che l’errore più grave sia stato quello di annunciare Hamilton. Sainz fa bene a non rispettare gli ordini di scuderia”.

Fiorio ha poi commentato il fatto che le due Ferrari potevano fare molto di più partendo dalla quinta e sesta posizione in griglia: “Leclerc e Sainz partivano dalla quinta e sesta posizione e bisognava fare una strategia diversa. Come ad esempio partire con le gialle e non con le rosse come hanno fatto dalle altre. Secondo me con una partenza giusta e le medie si poteva fare qualcosa di più”. Poi non risparmia critiche nemmeno a Vasseur: “Non ha mentalità vincente, è da dieci anni in F1 e il massimo che ha conquistato è stato un ottavo posto“.