@ML – Daniel Maldini, contratto in scadenza nel 2025: c’è un incontro in programma

Il punto della situazione su Maldini junior, al centro di alcune voci di mercato in questi giorni: presto ci sarà un summit chiarificatore.

In questo periodo ci sono tante indiscrezioni sul futuro di giocatori di proprietà del Milan o che potrebbero vestire la maglia rossonera in estate. Tra i nomi chiacchierati c’è certamente quello di Daniel Maldini, che è reduce da una stagione a due volti.

Nella prima parte ha faticato all’Empoli, collezionando solo 7 presenze (266 minuti in campo) e non riuscendo a realizzare neppure un gol. Sicuramente l’infortunio muscolare avuto a inizio stagione non lo ha aiutato e poi non è riuscito a trovare né la migliore condizione né l’adattamento necessario alla squadra toscana. A gennaio ha cambiato aria, trasferendosi in prestito secco al Monza, dove invece si è rilanciato: 11 presenze condite da 4 gol e un assist. Purtroppo, ha saltato le ultime quattro giornate per un altro problema fisico, però in Brianza è riuscito a far vedere le sue qualità.

Milan, le ultime notizie su Daniel Maldini

Adesso bisogna capire quale sarà il futuro di Maldini junior. Ci sono tre possibilità: rinnovo con permanenza in rossonero, rinnovo con nuovo trasferimento in prestito e cessione definitiva.

La redazione di MilanLive.it conferma che il contratto di Daniel scade a giugno 2025, è stato prolungato prima del prestito all’Empoli. L’accordo precedente scadeva nel giugno 2024 e, ovviamente, c’è stato il rinnovo per poter finalizzare l’operazione con quella formula. A breve ci sarà un incontro tra il Milan e gli agenti del giocatore, rappresentato dalla GR Sports di Beppe Riso. Verrà presa una decisione sul futuro.

Non è un segreto che il Monza voglia averlo nella propria squadra nella prossima stagione. Adriano Galliani è pronto a fare un investimento sul cartellino del figlio d’arte. Ci sono stati sondaggi anche da parte di Atalanta, Lazio e Roma. Le opzioni non mancano al fantasista classe 2001.

Intanto, è fondamentale capire se si possa concretizzare o meno il rinnovo contrattuale con il Milan. Senza un accordo, la cessione definitiva diventerebbe scontata e a quel punto si tratterà di vedere quanti soldi i rossoneri riusciranno a incassare. In queste settimane si è parlato di una valutazione del cartellino da 8-10 milioni di euro. Vedremo se, nel caso, Giorgio Furlani riuscirà a strappare una cifra simile.