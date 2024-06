Vendetta Milan, i rossoneri lo soffiano all’Inter

Il calciomercato rossonero è pronto a decollare: Moncada e Furlani lo scippano all’Inter, ecco il colpo a sorpresa del Milan

Una nuova era sta per cominciare in casa Milan. Nonostante il forte scetticismo dei tifosi rossoneri, la proprietà ha grande considerazione di Paulo Fonseca che – dopo aver portato il Lille in Champions League – ha deciso di fare ritorno in Serie A per rimpiazzare Stefano Pioli.

Nonostante il suo passato alla Roma non abbia decisamente fatto gridare al miracolo, l’allenatore portoghese è pronto a dimostrare di essere all’altezza della situazione. Molto, però, dipenderà dalle scelte che la dirigenza di Via Aldo Rossi compierà in sede di calciomercato. In primo piano la caccia al bomber col nome di Joshua Zirkzee sempre presente, anche se il rischio di perdere l’olandese (Il Manchester United è alla finestra) si fa più concreto con il passare dei giorni. Poi Moncada e Furlani si dedicheranno alla ricerca di un nuovo centrale difensivo che rimpiazzi Kjaer e affianchi Tomori nell’undici titolare.

Nel frattempo è anche arrivato il momento di valutare le possibili cessioni. E se Ibrahimovic nella recente conferenza stampa ha annunciato la permanenza di Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan, un altro big rossonero – costato caro alla dirigenza milanista nell’estate 2023 – potrebbe effettivamente fare le valigie per cercare fortuna ben lontano dal calcio italiano e dalla Milano rossonera.

Uno dei nomi che sembrerebbe poter finire sulla lista dei cedibili già nelle prossime settimane è quello di Samuel Chukwueze, che nella sua prima ed unica stagione con la maglia rossonera non ha affatto brillato. Nonostante un esborso di quasi 30 milioni, bonus compresi, il nigeriano è parso spesso e volentieri un corpo estraneo nello scacchiere di Pioli: tant’è che l’ex allenatore del Milan raramente ci ha puntato dal 1′.

Clamoroso Milan, scippo all’Inter per l’erede di Chukwueze

L’idea di provare a vendere Chukwueze nell’attuale sessione di mercato si fa sempre più forte e pressante. E nella caccia all’erede del talento africano, che in rossonero non è riuscito a ripetere le meraviglie mostrate al Villarreal, ci sarebbe un’idea assai stuzzicante che lascerebbe a bocca asciutta l’Inter.

La dirigenza di Via Aldo Rossi ha puntato i riflettori su Dan Ndoye, gioiello del Bologna che con la Nazionale svizzera ad Euro 2024 sta facendo benissimo. 3 presenze e pure un gol per il 23enne arrivato un anno fa dal Basilea per 9 milioni di euro. L’Inter lo segue da tempo ma a questo punto rischierebbe di venire anticipata dai cugini rossoneri, a caccia di un esterno d’attacco in grado di fare la differenza, giovane e di grande prospettiva. L’identikit porterebbe proprio a Ndoye.

Il classe 2000 ha però un contratto lungo con la società emiliana: scadenza 30 giugno 2027 e opzione per un’ulteriore stagione. Il Milan, se riuscirà effettivamente a piazzare Chukwueze, farà le sue valutazioni e potrebbe puntare sullo svizzero che già conosce il campionato italiano e che con le sue giocate insieme a Zirkzee – altro gioiello in cima alla lista del ‘Diavolo’, ha portato il Bologna a conquistare la storica qualificazione per la prossima Champions League. Nelle 38 apparizioni con la maglia rossoblù Ndoye ha collezionato 5 assist vincenti e 3 reti.