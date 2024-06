All’improvviso Dybala, è lui il colpo in attacco

Paulo Dybala potrebbe davvero essere il grande colpo in attacco di questo calciomercato estivo: le ultime indiscrezioni.

In un’intervista rilasciata a The Athletic qualche settimana fa Paulo Dybala ribadiva di voler restare a Roma per provare a vincere in maglia giallorossa. Finora la Joya è andato solo vicino a questo obiettivo: nel 2023 il sogno si è infranto ai rigori nella finale di Europa League contro il Siviglia, mentre quest’anno il cammino giallorosso si è interrotto in semifinale.

Tuttavia, sempre in quella chiacchierata, l’ex Juve ha anche ammesso di provare una certa curiosità per alcuni campionati esteri, citando espressamente la Premier League e la Liga. Parole che hanno lasciato intendere come Dybala non chiuda affatto le porte a un’eventuale esperienza in Inghilterra o in Spagna.

Per evitare brutte sorprese nel mese di luglio la Roma ha soltanto una strada, ovvero riuscire a trovare l’accordo con l’entourage del fuoriclasse argentino per rinnovare il suo contratto e annullare così la famosa clausola. Fino al 31 luglio, come riporta anche Il Messaggero, qualsiasi club internazionale può assicurarsi il talento di Laguna Larga pagando i 12 milioni di euro previsti dalla clausola.

Paulo Dybala, sirene dalla Premier: addio alla Roma?

Daniele De Rossi, nei colloqui avuti con la dirigenza, ha ovviamente ribadito che non si può prescindere da Dybala. L’impressione è che quindi il club capitolino sia intenzionato a presentare una proposta di rinnovo al giocatore, anche se l’inserimento di un importante club di Premier League potrebbe far saltare il banco. Stiamo parlando del Manchester United, che pare pronto a fare un grande regalo al proprio tecnico Erik Ten Hag.

E’ stato proprio l’ex allenatore dell’Ajax a fare il nome di Dybala: Ten Hag stravede per la Joya e farebbe di tutto per portarlo all’Old Trafford. D’altronde l’interesse del Manchester United per il talento di Laguna Larga non è una novità: in tanti ricorderanno che nell’estate 2019 il suo trasferimento ai Red Devils – con Lukaku che avrebbe dovuto vestire la maglia bianconera – pareva cosa fatta, ma alla fine saltò proprio per il ‘no’ dell’argentino.

Stavolta, invece, è molto probabile che la risposta del 30enne al corteggiamento dello United sarà decisamente diversa. Resta da capire solo il nodo ingaggio: Dybala percepisce infatti 6,5 milioni di euro all’anno e non è detto che il club di Manchester sia così propenso a garantire uno stipendio così elevato a un giocatore che non dà piene garanzie dal punto di vista fisico. Nei prossimi giorni se ne saprà certamente di più.