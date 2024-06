Via per 8 milioni: Daniel Maldini cambia maglia in Serie A

Daniel Maldini è pronto a cambiare di nuovo maglia in serie A e dire così addio al Milan: questa volta può arrivare in maniera definitiva

Presto in casa Milan potrebbe chiudersi un’era, che va avanti da decenni. Quella che lega la dinastia Maldini al club meneghino. Prima Cesare, poi Paolo con sempre e solo la maglia rossonera addosso. Anche dopo aver appeso le scarpe al chiodo la scena è stata la stessa con il primo allenatore e il secondo dirigente.

Adesso c’è Daniel, figlio di Paolo e nipote di Cesare, naturalmente in rossonero. Ma presto lo scenario potrebbe cambiare. Il figlio d’arte, infatti, è tra i tanti giocatori in esubero del Milan, mandati di anno in anno in prestito ma che non hanno convinto la dirigenza e fin qui non hanno svoltato.

Ecco perché dopo tre prestiti (Spezia, Empoli e Monza) di cui gli ultimi due addirittura nel corso della stagione appena conclusa (fino a gennaio era in Toscana, poi nel girone di ritorno è andato in Brianza), la società sta pensando seriamente di venderlo a titolo definitivo. Così “cadrebbe” la dinastia dei Maldini al Milan. Il ragazzo però non ha convinto molto, nonostante abbia mostrato buoni colpi e discreti numeri quando chiamato in causa.

Daniel Maldini lascia il Milan: nuova destinazione in serie A

Il suo ruolo è quello di trequartista, centrocampista offensivo e all’occorrenza anche ala. Grande la sua abilità nel dribbling. Il contratto con i meneghini scadrà nel 2025, ecco perché è probabile una sua cessione definitiva già a partire da questa sessione di mercato.

Anche in caso di nuovo prestito, infatti, il rischio è di trovarsi con un calciatore in scadenza l’anno prossimo. Il rinnovo è al momento improbabile. La società punta a venderlo una volta per tutte. Come riportato da Tuttosport, sul figlio d’arte ci sarebbero due club di serie A pronti a prenderlo. Si tratta di Lazio e Atalanta, dunque due big per nulla banali. Per quanto riguarda la Dea, è anche l’ultima squadra trafitta da Maldini in serie A.

Ad essere in pole, però, ci sarebbero i capitolini. Lotito è in forte pressing ma per l’addio al Milan occorrono almeno 8 milioni di euro, bonus inclusi. Le società sono al lavoro per definire l’intesa, quello che sembra essere probabile è che Maldini e il club rossonero sono pronti a separarsi nelle prossime settimane, mettendo così fine ad un’era.