Magia Galliani, il Monza pesca in casa Juve: che affare

Un intreccio potrebbe dare la svolta al calciomercato di Juve e Monza. I brianzoli sono pronti a pescare un nome importante in casa bianconera

Il calciomercato entra nel vivo, con obiettivi diversi per le venti squadre di Serie A. Se società come Milan e Juve hanno cambiato allenatore e sono pronte, anche attraverso tanti colpi di pregio, a tornare a lottare per lo scudetto, lo stesso non si può dire per il Monza. I lombardi hanno perso Raffaele Palladino, ma ripartiranno da un nome iconico come Alessandro Nesta, altro ex rossonero, pronto a giocarsi le sue chance in una panchina nella massima categoria.

Il connubio con Adriano Galliani in società desta grande curiosità tra i tifosi, ormai abituati bene nelle ultime stagioni, in cui, dopo la promozione in Serie A, sono arrivate due salvezze tranquille. Anche nella prossima annata, l’obiettivo resta lo stesso, e magari stupendo anche sotto il profilo del gioco, che poi è la via maestra per raggiungere successi a lungo termine nel calcio.

Il Monza piomba su Miretti: spunta l’intreccio con Colpani

Per questo, bisognerà rinforzare la rosa, soprattutto il centrocampo. Ed è lì che si stanno concentrando le attenzioni della dirigenza, pronta a mettere le mani su un importante nome in casa Juventus.

Fabio Miretti è in uscita dal club torinese. Nelle ultime stagioni, è stato prezioso nelle rotazioni di Massimiliano Allegri, ma con il ritorno di Nicolò Fagioli, l’innesto di Douglas Luiz e un altro probabile acquisto pesante in quella zona di campo – Khephren Thuram è il primo sulla lista -, è sempre più probabile che la mezzala vada via in prestito.

Il talento italiano cercherà di mettere in evidenza tutte le sue qualità dopo le critiche, forse esagerate, arrivate negli scorsi mesi, ma il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello di Andrea Colpani. Il Flaco, come viene chiamato dai tifosi, messo in luce un tecnica e un fiuto per il gol impressionanti nella prima parte della scorsa stagione ed è in odore di trasferimento in una big.

Su di lui c’è proprio la Juventus, ma occhio anche a Fiorentina e Lazio, che da tempo seguono le sue prestazioni. La speranza del Monza è che si crei un’asta che porti il valore del cartellino oltre i 15 milioni di euro. In ogni caso, l’intreccio è servito e, alla fine, ai brianzoli potrebbe non andare poi così male.