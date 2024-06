Sinner da record a Wimbledon: cifra pazzesca

Jannik Sinner si avvicina a Wimbledon con la speranza di fare il ‘colpo grosso’: può vincere una cifra record!

In archivio il trionfo ad Halle, Jannik Sinner riprenderà il suo cammino dall’erba dell’All England Tennis Club di Londra, dove – da lunedì 1 a domenica 14 luglio – andrà in scena l’edizione numero 137 del torneo di Wimbledon. L’azzurro arriverà nella capitale inglese da leader del ranking mondiale e da principale favorito alla conquista del titolo. Quest’ultimo uno status che condivide col campione in carica, fresco vincitore del Rolanda Garros, Carlos Alcaraz.

Inutile dire che in caso di successo, Sinner scriverà una delle pagine più incredibili nella storia del tennis italiano. Certo, Jannik ha già messo in bacheca un trofeo del Grande Slam (quest’anno a Melbourne), ma vincere Wimbledon – il torneo più antico e prestigioso che esista – rappresenta per distacco il sogno più grande di ogni bambino che abbia mai impugnato una racchetta. E c’è da dire che, oltre a questo, c’è anche un altro aspetto che ci porta a parlare di storia…

Wimbledon, Sinner può fare la storia e… il pieno di milioni: ecco il montepremi da capogiro

Sì. Perché la 137esima edizione di Wimbledon sarà anche la più ricca di sempre nella storia del tennis internazionale. Recentemente, infatti, gli organizzatori della kermesse britannica hanno reso noto un montepremi record di 50 milioni di sterline (59.403.587 euro). Si tratta di oltre cinque milioni in più rispetto al bottino totale messo in palio nel 2023 (44,7 milioni). Andiamo a vedere nel dettaglio come verrà suddiviso e quanto potrebbe portarsi il nostro Jannik a casa vincendo il titolo.

Venendo ai dettagli, i vincitori dei tornei di singolare maschile e femminile riceveranno 2,7 milioni di sterline ciascuno, mentre i finalisti sconfitti dovranno accontentarsi – per così dire – di un assegno da 1,4 milioni di sterline. Per quanto riguarda invece il torneo doppio, il premio in denaro aumenterà dell’11,9% rispetto allo scorso anno. Insomma, parliamo di cifre altissime che farebbero girare la tesa a chiunque. Ecco il quadro completo della situazione.

Wimbledon, il montepremi del torneo di singolare (maschile e femminile)

Vittoria: £ 2,700,000

Finale: £1.400,000

Semifinale: £715,000

Quarti di finale: £375,000

Ottavi di finale: £226,000

Terzo turno: £143,000

Secondo turno: £93,000

Primo turno: £60,000

Qualificazioni terzo turno: £40,000

Qualificazioni secondo turno £25,000

Qualificazioni primo turno £15,000

Wimbledon, il montepremi del torneo di doppio (per coppia)

Vittoria: 650,000 £

Finale: 330,000 £

Semifinale: 167,000 £

Quarti di finale: 84,000 £

Ottavi di finale: 42,000 £

Secondo Turno: 25,000 £

Primo Turno: 15,750 £