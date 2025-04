Jolly nel 3-4-3, ma il futuro al Milan è un’incognita

Le ultime sul destino del calciatore: col 3-4-3 può ricoprire più ruoli, ma il Milan non ha ancora deciso se trattenerlo o meno

Nelle ultime partite il Milan di Sergio Conceicao ha finalmente trovato la giusta quadratura. Il tecnico portoghese ha deciso di puntare sul 3-4-3. Un modulo che esalta le caratteristiche di diversi interpreti, a partire da Theo Hernandez, sgravato dai compiti difensivi. A dare una grande mano in copertura d’altronde ci pensa Youssouf Fofana, tornato il giocatore brillante ammirato ad inizio stagione.

Dietro Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Pavlovic hanno offerto tante garanzie, con Mike Maignan, che ha avuto maggiore copertura. Tijjani Reijnders in mediana, poi, è sempre lui: gol o assist, l’olandese è comunque decisivo. Sulla destra a fare il quarto ecco Alex Jimenez, con Christian Pulisic, Rafa Leao e Luka Jovic in avanti.

Tutto ben chiaro, tutto ben delineato. Salvo cambi di programma e infortuni, la squadra che affronterà il Bologna il prossimo 14 maggio a Roma, per l’ultimo atto della Coppa Italia, è già stata scelta. Sergio Conceicao sembra davvero aver finalmente trovato la giusta quadra.

Milan, panchina e addio? Il punto su Walker

Un quadratura del cerchio che ha escluso giocatori che prima di passare al 3-4-3 recitavano un ruolo principale in squadra: Yunus Musah, ad esempio, è letteralmente sparito, ma ha perso il posto da titolare anche Kyle Walker. L’inglese ovviamente paga l’infortunio al gomito, che lo ha costretto a star fuori per qualche giorno.

Oggi riprendersi la maglia da titolare che aveva non è per nulla facile. Alex Jimenez è un fatto nel ruolo di quarto di centrocampo e Fikayo Tomori è tornato ad offrire prestazioni di alto livello. E’ evidente che Walker può rappresentare un jolly capace di prendere il posto sia del connazionale, come braccetto di destra, che dello spagnolo, come esterno.

Domenica contro il Venezia è subentrato proprio al posto dell’ex Real Madrid, ma la sensazione è che in futuro possa giocare più come difensore. Lo ha fatto, d’altronde, spesso anche in Inghilterra. Nel futuro della prossima stagione, dunque, ci può ancora essere spazio per Kyle Walker. La palla, quindi, passa al Milan che deve decidere se tenersi o meno il calciatore. In caso di riscatto, il Diavolo dovrà versare 5 milioni di euro nelle casse del Manchester City.