Niente Ds e e Conceicao confermato: al Milan tutto è ribaltato

Le ultime sul futuro del Milan: dal nuovo direttore sportivo al tecnico. Ecco cosa potrebbe accadere in vista della prossima stagione

Tanto rumore per nulla. Al 29 aprile sono stati diversi i rumors legati al futuro del Direttore sportivo e dell’allenatore, ma al momento non ci sono certezze.

Il Milan sembrava poter mettere le mani su Fabio Paratici, ma c’è stato il dietrofront della società. Così a balzare in pole per il ruolo di Ds è stato Igli Tare. L’incontro di qualche giorno fa a Roma sembrava, così, poter essere propedeutica alla fumata bianca, ma sono passate settimane e nulla è successo. All’albanese evidentemente non è bastato avere il sì di Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale per diventare il nuovo Direttore sportivo del Diavolo.

Tare continua ad essere il favorito per la successione ad Antonio D’Ottavio, essendo libero da ogni contratto, ma è evidente che non sia il preferito di Giorgio Furlani, che avrebbe potuto chiudere la trattativa subito, ma così non è stato. Non è un segreto d’altronde che all’Ad del Milan piaccia soprattutto Tony D’Amico, ma l’atalantino è sotto contratto, così come Sartori e Manna.

Ad oggi è difficile che uno dei tre lasci il proprio club, ma far aspettare Igli Tare, che evidentemente non è una prima scelta può essere rischioso. Non si può escludere, infatti, che alla fine l’albanese si stanchi della situazione, chiudendo le porte al Milan.

Milan, non si cambia in panchina

Al momento non è successo perché la voglia di rossonero da parte dell’ex Lazio è tanta, ma è comunque uno scenario plausibile. E qualora accadesse, le alternative diventerebbero solamente due: o affidarsi ancora ad un altro Ds, quel Francois Modesto, sempre inserito alla fine della lista, o rimanere così senza alcuna nuova figura.

Il discorso fatto per il Direttore sportivo può poi valere anche per l’allenatore. In queste settimane si è parlato tanto del dopo Sergio Conceicao. Si è letto di ogni mister possibile ed immaginabile: da Cesc Fabregas a Vincenzo Italiano, da Massimiliano Allegri ad Antonio Conte.

Senza dimenticare De Zerbi e Sarri. Tanti nomi, ma niente di davvero concreto, tanto che in questi ultimi giorni sono risalite le quotazioni del tecnico portoghese. Vederlo ancora in panchina, con Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani alle sue spalle, non sembra essere uno scenario così assurdo.