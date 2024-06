Sorpasso per Berardi, affare a sorpresa in attacco

Domenico Berardi è ai box dopo l’infortunio al tendine d’Achille, ma potrebbe presto trasferirsi in una big: affare a sorpresa in attacco

Il mondo del Sassuolo e di uno dei calciatori più tecnici di nazionalità italiana si è fermato ormai diversi mesi fa, con una smorfia di dolore impressa sul volto e una carriera destinata a fermarsi per un po’, con buona pace delle ambizioni neroverdi, poi retrocessi al termine della stagione, non a caso. Stiamo parlando di Domenico Berardi, ovviamente.

La lesione completa del tendine d’Achille è una mazzata per il percorso di qualsiasi talento, con tempi di recupero lunghissimi: l’esterno offensivo, costretto a saltare anche gli Europei in Germania, tornerà a disposizione solo a fine 2024 o al massimo all’inizio del 2025, sperando che non ci siano altre complicazioni.

Le sue qualità non possono essere comunque dimenticate. Tra assist e gol ha fatto la fortuna del Sassuolo e della Nazionale negli ultimi anni, per cui il calciomercato è in fermento per l’acquisto a determinate condizioni, che ovviamente non possono più essere i 30 milioni minimi richiesti fino a qualche tempo fa, per via dell’infortunio e della retrocessione del suo club. Due big sono pronte a puntarci, e tra queste, almeno per il momento, non c’è il Milan.

La Roma tenta il sorpasso sulla Juve per Berardi: i costi dell’operazione

Una foto sui social e i tifosi che si scatenano: il calciomercato si fa anche così alla nostra epoca. E Berardi negli scorsi giorni ha scatenato tutti i suoi supporters con un semplice scatto con il figlio: aveva scelto all’autoscontro una macchina con la bandiera della Juve.

I bianconeri, per una manciata di milioni, potrebbero puntare proprio sul fantasista calabrese per rinforzare l’attacco, ma non sono i soli ad aver deciso di metterlo nel mirino. Attenzione, infatti, anche alla Roma: i giallorossi stanno cercando un profilo proprio con quelle caratteristiche – non a caso si moltiplicano i rumors su Soulé – e nella loro lista è finito proprio il nome di Berardi.

L’esterno offensivo, come detto, andrà aspettato fino al 2025, quindi si tratterebbe di un’occasione da cogliere sul mercato e valorizzare soprattutto dalla stagione successiva quando, non a caso, scadrà anche il contratto di Paulo Dybala. Per questo, i giallorossi ora fanno sul serio e potrebbero bruciare in tempi brevi tutta la concorrenza su uno dei calciatori più impattanti in Serie A negli ultimi anni.