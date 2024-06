Acquisto definitivo, il Milan ufficializza l’operazione

Il club rossonero ha annunciato un acquisto: nessuna sorpresa, confermato quanto era già trapelato nelle scorse settimane.

Il Milan ha iscritto la sua squadra Under 23 al prossimo campionato di Serie C e giocherà nel girone B. Questo significa che il progetto di valorizzazione dei talenti del settore giovanile farà uno step importante nella stagione 2024/2025.

Farà parte del gruppo allenato da Daniele Bonera anche Alex Jimenez, terzino arrivato in prestito dal Real Madrid durante il calciomercato estivo 2023. Il 19enne spagnolo ha messo in mostra buone qualità e sembra disporre di un ottimo potenziale di crescita per il futuro. Se lavorerà nel modo giusto per limitare i suoi difetti e valorizzare ulteriormente i suoi punti di forza, potrà diventare un buonissimo giocatore.

Alex Jimenez: l’annuncio del Milan

Il club rossonero poco fa ha diramato un comunicato ufficiale che riguarda il laterale madrileno: “AC Milan è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Alejandro Jimenez Sanchez dal Real Madrid. ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con diritto di opzione a favore del club rossonero per il prolungamento fino a giugno 2029“.

Com’era già trapelato da tempo, il Milan ha deciso di riscattare il cartellino del calciatore. La cifra spesa dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro. Nell’accordo stipulato un anno fa con il Real Madrid era previsto anche un diritto di riacquisto (da circa 10 milioni) a favore dei blancos. Vedremo cosa succederà, intanto i rossoneri si godono Jimenez e sperano che possa crescere in maniera importante nella prossima stagione.

Milan Futuro, ovvero la squadra Under 23, sarà una grande occasione per vederlo all’opera con continuità in un campionato professionistico. Stefano Pioli lo ha già fatto debuttare in Serie A e in Coppa Italia nella scorsa stagione, il ragazzo non ha sfigurato pur non avendo esperienza. Ha fatto vedere che la personalità per stare in campo contro avversari più esperti di lui non gli manca. Purtroppo, un infortunio muscolare lo ha messo KO a metà marzo e solo il 19 maggio lo abbiamo rivisto in campo con la Primavera.

Chiaramente deve migliorare sotto tanti punti di vista, però è un giovane davvero promettente. Veloce e dotato di una buona tecnica, dà il meglio di sé in fase offensiva. A volte è un po’ frenetico e gli manca lucidità nell’ultima scelta, però sa creare i presupposti per rendersi pericoloso e fare male.