Contatto e trattativa avviata: Milan tradito, se ne va dai bianconeri

Incredibile tradimento in casa Milan: può lasciare il club rossonero nelle prossime settimane, contatti avviati con i bianconeri

La nuova era del Milan, guidata da Paulo Fonseca in panchina, sta per cominciare. Con gli Europei ancora in corso, i rossoneri si stanno prendendo del tempo per organizzare un mercato che sarà non semplice ma estremamente importante. Intanto però tra i rossoneri c’è chi pensa al futuro, e apre a una possibile partenza da Milano. I contatti sono stati già avviati, il tradimento è dietro l’angolo: un calciatore amato dai tifosi potrebbe diventare bianconero da un momento all’altro.

Non è sorprendente, che in questo momento dell’anno, i procuratori facciano gli interessi dei propri assistiti, e cerchino nuove sistemazioni a quei giocatori che in qualche modo potrebbero sentire l’esigenza di cambiare aria. In casa Milan i casi spinosi di questo genere non sono pochi. Uno però finora era passato inosservato, e potrebbe esplodere con prepotenza da un momento all’altro.

Nonostante il forte legame del calciatore con la piazza rossonera, stando alle ultime indiscrezioni di mercato riportate dall’esperto Matteo Moretto ci sarebbero stati contatti tra l’entourage del difensore con i bianconeri. E per i tifosi potrebbe trattarsi di un vero e proprio tradimento, per certi versi imperdonabile.

Milan, contatti avviati con i bianconeri: il calciatore può lasciare

In un reparto che ha già perso Kjaer e che in qualche modo ha bisogno di ripartire da nuove certezze, in molti avevano pensato, fino a poche settimane fa, che il club avrebbe fatto di tutto per blindare i calciatori attualmente in rosa, da Tomori a Kalulu, passando ovviamente per Malick Thiaw. Proprio quest’ultimo avrebbe però avanzato negli ultimi giorni dubbi sul suo futuro.

Dopo una stagione altalenante, complice anche qualche problema fisico di troppo, il difensore tedesco, classe 2001, starebbe riflettendo con attenzione sul proprio futuro. Non è detto infatti che, dal suo punto di vista, rimanere al Milan possa rappresentare la migliore delle ipotesi.

Secondo quanto riferito da Moretto sui social, ci sarebbero non a caso stati già contatti tra il suo entourage e la dirigenza di un importante club di Premier League, il Newcastle. In Inghilterra Thiaw potrebbe infatti non solo trovare maggior spazio da titolare, in una difesa che manca di centrali difensivi di grande qualità, al di là dell’ex obiettivo rossonero Botman, ma si garantirebbe quasi certamente anche un ingaggio più importante.

Resta però da capire se gli inglesi saranno in grado di soddisfare economicamente anche il Milan, che punta molto sul difensore tedesco, ma non al punto da considerarlo incedibile. In linea di massima, Thiaw potrebbe dunque anche partire, ma solo davanti a una proposta davvero importante, in grado di finanziare almeno uno o due colpi di livello in entrata.

Si parla di una valutazione di almeno 25 milioni di euro, che potrebbe essere, almeno in parte, coperta dall’inserimento di una contropartita che piaccia al club. E il nome giusto potrebbe essere quello del laterale Kieran Trippier, calciatore di esperienza e rendimento, anche se dall’ingaggio pesante.