Milan, adesso è ufficiale: manca davvero poco, grossa novità

Il comunicato ufficiale non lascia più alcun dubbio. E’ stato lo stesso club rossonero a darne notizia attraverso i propri canali, con una nota inequivocabile

Poche ore ormai e il calciomercato inizierà ufficialmente. Luglio sarà il mese della verità, quello in cui il Milan sarà chiamato a mettere a segno i colpi giusti per rafforzare una squadra che ha bisogno di essere puntellata. Ad oggi il Diavolo è ancora fermo e con gli addii di Olivier Giroud e Simon Kjaer, presenta indubbiamente una rosa più debole rispetto a quella dello scorso anno.

Le rivali dei rossoneri, invece, si sono già mossi, migliorandosi sensibilmente: l’Inter ha da tempo chiuso per Zielinski e Taremi e ora sta ultimando l’affare Martinez tra i pali. Anche la Juve ha fatto un notevole passo in avanti, prendendo Douglas Luiz e ora è pronta all’assalto di Thuram. Il Milan, invece, rischia di presentarsi al giorno del raduno con un solo volto nuovo, quello di Paulo Fonseca. Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic hanno ancora qualche giorno per riuscire a mettere a segno almeno un colpo per tranquillizzare una piazza per nulla contenta della scelta del tecnico portoghese.

Milan, l’8 luglio a Milanello: Fonseca e Bonera insieme

Dalle parti di Casa Milan invitano alla calma perché i rossoneri faranno un mercato all’altezza della situazione e dal primo luglio ogni giorno è buono per chiudere degli affari. E’ evidente che il tifoso si aspetta il grande attaccante, magari proprio quel Joshua Zirkzee che sembrava essere un affare in chiusura.

Poi serviranno un centrocampista, oltre che un difensore centrale e un terzino destro. C’è tanto da fare e il Milan non può sbagliare per non far scappare le rivali, fin qui certamente più attive del Diavolo. Nel frattempo la data cerchiata in rosso l’abbiamo già ed è quella dell’8 luglio. Come previsto sarà il secondo lunedì del prossimo mese il giorno del ritiro della squadra. E’ stato lo stesso Milan a darne notizia.

Verosimilmente sarà anche il giorno in cui verrà presentato Paulo Fonseca. Sarà un inizio di stagione senza grande entusiasmo, con una rosa inizialmente ridotta all’asso per via delle nazionali. Ma la prima squadra potrà allenarsi anche con il Milan Futuro, la squadra Under 23 che prenderà parte al campionato di Serie C. Lavoreranno, almeno inizialmente, a stretto contatto. L’idea del Diavolo, d’altronde, è quella che i due team possano collaborare, con gli ex calciatori della Primavera pronti a mettersi a disposizione di Fonseca qualora ce ne fosse bisogno.