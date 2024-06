Reparto rivoluzionato, ne resta solo uno: il Milan cambia tutto

Le ultime sul mercato del Milan: non è da escludere una vera e propria rivoluzione. Il Diavolo è pronto ad ascoltare le possibili offerte

Il calciomercato è pronto ad iniziare ufficialmente il primo luglio. Dopo tanti giorni di chiacchiere e reali interessamenti, l’estate del Milan sta davvero per iniziare. Lo abbiamo scritto tantissime volte anche sue queste pagine, le idee del Diavolo sono chiare: la priorità è certamente il centravanti che possa sostituire Olivier Giroud, che si trasferirà in America, per vestire la maglia dei Los Angels FC, ma a seguire arriveranno certamente un difensore centrale, un mediano e un terzino destro.

Abbiamo comunque sempre detto che i quattro possibili acquisti rappresentano un punto di partenza del mercato rossonero, ma gli affari potrebbero essere diversi. D’altronde molto dipenderà dalle opportunità e chiaramente dalle possibili uscite. Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa, in cui ha presentato di fatto la nuova stagione, ha blindato Theo Hernandez e Mike Maignan, con i quali bisognerà prolungare i contratti, oltre che Rafa Leao. Eventuali addii riguarderanno dunque altri giocatori e in queste ore si è ben capito che è molto probabile la partenza di un centrale di difesa e i nomi più gettonati, chiaramente, sono quelli di Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Soldi che chiaramente verranno reinvestiti sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Calciomercato Milan, due centrocampista per il Diavolo: non solo Fofana

Ma il reparto a cui bisogna prestare maggiore attenzione, però, è soprattutto quello di centrocampo, dove davvero nessuno appare incedibile. Tiijani Reijnders sarà certamente il giocatore dal quale si ripartirà. Non ci sono dubbi nemmeno su Loftus-Cheek, ma per gli altri compagni di reparto tutto può accadere. Ormai da mesi d’altronde non si fa altro che parlare di un possibile addio – direzione Arabia – per Ismael Bennacer. Una possibilità concreta e una pista che va tenuta d’occhio, così come quella che potrebbe portare Yacine Adli lontano da Milano.

Il Diavolo è pronto a valutare le offerte – a titolo definitivo – che arriveranno, anche se la volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere in rossonero. Al giusto prezzo, chiaramente, possono andar via anche Tommaso Pobega, che piace tanto a Fiorentina e Torino, e Yunus Musah, seguito in Premier League. E’ evidente che non lasceranno tutti, ma una mini-rivoluzione in mediana potrebbe davvero esserci, spalancando le porta ad un centrocampo nuovo di zecca. Non è così utopistico, dunque, immaginare un Milan che riesca a mettere le mani sia su Fofana che su Rabiot. La possibilità che alla fine siano due gli innesti in mediana è davvero concreta. Non vanno, chiaramente, dimenticati i profili di Wieffer, Amrabat e Hojbjerg, che piacciono tanto ai dirigenti del Diavolo.