Sinner ha stupito di nuovo tutti, lo ha fatto in campo

Countdown quasi terminato in vista dell’inizio di Wimbledon. Jannik Sinner è a Londra ed è pronto per il debutto ai Championship

A Wimbledon da numero uno del mondo. Chi l’avrebbe detto e, invece, è tutto vero. A un anno di distanza dall’eliminazione in semifinale ai Championship contro Djokovic (all’epoca suo miglior risultato in uno Slam), Sinner affronta il suo primo torneo Slam da leader della graduatoria mondiale nonché da prima testa di serie del tabellone.

Debutto da numero uno che già c’è stato per l’azzurro, vincitore, la scorsa settimana dell’Atp 500 di Halle, in finale contro Hurkacz. Un trionfo che ha permesso a Jannik di incrementare il vantaggio su Djokovic e Alcaraz nel ranking, ottenendo già la certezza di restare al primo posto, indipendentemente dal risultato ottenuto ai Championship.

Dopo due giorni di riposo, Sinner è arrivato a Londra e ha iniziato gli allenamenti sui campi di Church Road che affiancano quelli riservati al torneo i quali, come da tradizione, devono restare intoccabili fino a lunedì 1 luglio, giornata inaugurale dell’edizione 2024 dei Championship.

Sinner a Wimbledon, ci sarà un allenamento “speciale”

Come riporta OASport, è stata una prima giornata di allenamenti molto impegnativa per Sinner che ha svolto un richiamo di preparazione atletica e una sessione in campo insieme al collega argentino Federico Coria. Dalle immagini pubblicate sui social, si è visto come l’azzurro abbia testato, in particolare, uno dei colpi simbolo del gioco su erba, ovvero il serve&volley.

Un indizio che ha sorpreso i fan (abituati a un’impostazione prevalentemente da fondo campo) e che testimonia quanto il gioco di Sinner sia cambiato nell’ultimo anno con più soluzioni a disposizione e una maggiore confidenza con la rete. Serve&volley che Jannik può giocarsi in più fasi del match anche grazie a un livello di efficienza della battuta tra i migliori nel circuito.

Dicevamo dei campi di Wimbledon intoccabili fino alla giornata inaugurale. Ebbene, per Sinner sarà fatta un’eccezione. Jannik, infatti, avrà il privilegio di allenarsi sull’immacolato Campo Centrale insieme a Novak Djokovic. Sarà un test importantissimo per il serbo, il quale deve ancora decidere se partecipare o meno a Wimbledon a tre settimane dall’operazione al menisco post Roland Garros.

Oltre a Sinner-Djokovic, si alleneranno sul Centrale anche Alcaraz e Medvedev. I quattro semifinalisti della passata edizione di Wimbledon avranno l’opportunità di calcare l’erba ancora immacolata del campo di tennis più bello e importante del mondo. Un’opportunità riservata a pochissimi. Siamo certi che, per Sinner, non sarà l’unica volta.