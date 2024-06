Incastro perfetto e il Milan gode, via libera per il grande colpo

Il punto sul possibile grande colpo da parte del Milan. Così tutte le caselle vanno al posto giusto: il club rossonero è pronto a mettere a segno l’acquisto giusto

Poche ore e il calciomercato inizierà ufficialmente. L’1 luglio la sessione estive avrà inizio e dopo un mese di giugno senza emozioni, il tifoso del Milan spera di poter esultare presto per il primo grande colpo. I motori sono caldi e nei prossimi giorni inevitabilmente il Diavolo inizierà a mettere le mani sui propri obiettivi.

Le idee, d’altronde, sono chiare da tempo e Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani vogliono acquistare i calciatori che servono a puntellare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Arriverà certamente un difensore centrale, un centrocampista, un terzino destro e ovviamente un centravanti. La priorità del club rossonero è il grande bomber, chiamato a raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, che la prossima stagione giocherà negli Stati Uniti, vestendo la maglia dei Los Angeles FC. Il nome in cima alla lista dei desideri del Milan continua ad essere Joshua Zirkzee e finché ci sarà la possibilità si proverà a portarlo a Milanello. La situazione per quanto riguarda l’attaccante olandese – nonostante le tante voci – non è cambiata molto rispetto a qualche giorno fa.

L’incastro perfetto, Milan coinvolto: colpo più vicino

Il Diavolo ha trovato l’accordo con Zirkzee, con un contratto a 4,5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni, ed è pronto a versare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse del Bologna. Manca – come è noto – l’intesa sulle commissioni, con l’entourage dell’attaccante che chiede sui 12-15 milioni di euro.

E’ un scoglio questo che al momento non è stato superato e il Diavolo deve fare i conti con le continue voci legate all’interessamento del Manchester United. Voci che non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi rossoneri, che sognano Zirkzee. Ma c’è uno scenario, molto credibile, che potrebbe davvero realizzarsi e che farebbe felici tutti. Stiamo parlando di Milan, Napoli e Manchester United che vedono il mercato intrecciarsi per via dei diversi profili in comune seguiti. Non è dunque assurdo, così, vedere Victor Osimhen in Inghilterra: gli azzurri d’altronde vogliono vendere il nigeriano – magari per una ottantina di milioni di euro – per poter accontentare Antonio Conte, acquistando Romelu Lukaku. Il Milan così avrebbe davvero campo libero per prendere Joshua Zirkzee, senza dover ripiegare sull’attaccante belga.