Ritiro Marquez, l’annuncio lascia basiti: fan sconvolti alla notizia

Il ritiro di Marc Marquez? Il pilota spagnolo parla ai fan dalla conferenza stampa di Assen e l’annuncio lascia davvero tutti senza parole.

Appena un anno fa la carriera dell’otto volte campione del mondo, Marc Marquez, sembrava essere giunta a un punto di non ritorno. Una profonda crisi fisica ma anche tecnica aveva attraversato terribilmente le ultime annate in pista del pilota, fino alla decisione di darsi un’altra chance e passare al team Ducati Gresini. Proprio con la due ruote italiana Marquez ha subito dimostrato le sue superbe qualità e infatti ad oggi è fra i principali attori protagonisti in lizza per la vittoria finale.

Dopo il MotGP del Mugello si è tenuta una pausa abbastanza lunga prima di tornare in pista. Infatti sono trascorse oltre tre settimane e si gareggerà l’ultima domenica di giugno in Olanda, ad Assen. In conferenza stampa per presentare la gara è intervenuto proprio Marquez e l’emozione l’ha vinto in più momenti.

Per la prima volta, infatti, il campione spagnolo ha parlato da pilota ufficiale della Ducati Corse, a cominciare dalla prossima stagione. La scelta della dirigenza è stata presa, in seguito a lunghe riflessioni e non facili disamine, considerato il parco piloti tra cui scegliere. Marc Marquez ha firmato un biennale, che ha spiazzato i tifosi e sopratutto Jorge Martin, che da attuale leader del campionato, era convinto di avere più chance dei suoi colleghi ma alla fine andrà in Aprilia.

L’annuncio di Marc Marquez in conferenza stampa: dichiarazioni inaspettate

Il 93 accompagnerà allora Pecco Bagnaia a Borgo Panigale, entrando dalla porta principale nel paddock e aizzando un confronto in pista davvero emozionante. Perciò dall’Olanda Marquez racconta le sue emozioni senza nascondersi, infatti menziona anche il pensiero del ritiro: “Un anno fa ero qui molto vicino a dire che la mia carriera fosse finita. Con la pausa estiva ho ricaricato le batterie e preso una decisione.

Sono davvero felicissimo, grazie alla Ducati Corse per avermi scelto come pilota ufficiale”. Per le prossime due stagioni ma fin dal fine settimana, lo spagnolo fissa l’obiettivo che è quello di avvicinarsi il più possibile ai più in vista, ovvero Jorge Martin e Pecco Bagnaia, che definisce “i migliori”.

L’entusiasmo per fare ancora meglio di certo non manca al pilota, che afferma di aver subito sentito fiducia quando è entrato in Gresini per il feeling con la moto e con la squadra: “È stata la situazione perfetta per ritrovarmi come pilota, dopo essermi perso”. Poi svela il retroscena sulla notizia di essere stato scelto per il team ufficiale Ducati: “La sera dopo il Mugello mi hanno detto che mi avevano scelto e un paio di giorni dopo ho firmato. Arrivo nel miglior team e con la miglior moto in griglia, so che lo staff della Ducati mi darà le migliori persone per fare il massimo. Il mio team? Solo Javi Ortiz mi seguirà. Arriva da HRC e mi ha seguito in Gresini, il resto del team starà alla Ducati formarlo”.