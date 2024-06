Sinner-Kalinskaya, è tutto vero: stavolta ci sono le prove

Sinner, mancava solo una prova e adesso c’è anche quella: la notizia si è diffusa alla velocità della luce.

L’intenzione, almeno all’inizio, era quella di tenere tutto segreto. Peccato solo che, come spesso accade, tra il dire e il fare ci sia di mezzo il mare. Ed era inevitabile, d’altro canto, che la storia più chiacchierata degli ultimi tempi finisse con l’essere sulla bocca di tutti. Se ne è iniziato a parlare ancor prima che ufficializzassero il loro amore, figurarsi nel momento in cui Jannik Sinner e Anna Kalinskaya hanno confessato al mondo che sì, era vero, come si diceva, che tra loro era nato qualcosa di speciale.

Il popolo dei social vuole sapere tutto. Brama i dettagli, muore dalla voglia di scoprire come sia iniziata e cosa sia successo, soprattutto, tra il tennista e la sua ex fidanzata, l’influencer Maria Braccini. L’azzurro non è così spudorato, però: un conto è dedicare la vittoria ad Halle alla sua nuova e dolcissima metà, un altro è dare in pasto alla stampa e al gossip particolari che, evidentemente e giustamente, preferisce tenere per sé.

Fosse stato per lui non avrebbe mai neanche postato alcuna prova fotografica di questa love story appena iniziata, ma tant’è: doveva aspettarselo che, essendo ora un personaggio pubblico e noto ai quattro angoli del globo, prima o poi potesse accadere qualcosa del genere contro la sua volontà. Cosa che, per l’appunto, è successa proprio qualche ora fa.

Sinner, adesso è ufficiale: il puzzle è completo

Sinner e Kalinskaya sono sbarcati a Londra nei giorni scorsi e si stanno preparando in vista del terzo Slam della stagione, di cui Jannik è favorito per la vittoria insieme all’amico Carlos Alcaraz. Tra un allenamento e l’altro, per riprendersi dalle fatiche e dalle emozioni della trasferta tedesca, i due piccioncini si sono concessi una passeggiata nei dintorni del complesso tennistico di Church Road.

Durante la romantica promenade, forse la prima alla luce del sole, si sono imbattuti in un tifoso che non è stato in grado di resistere alla tentazione. Non capita certo tutti i giorni di incontrare per strada il numero 1 del mondo e la 17esima migliore tennista del ranking Wta, per cui è riuscito a strappare loro una fotografia che, in pochissimo tempo, è diventata virale sui social. Sebbene in mezzo ai due innamorati ci sia il fan, questo è ufficialmente il primo scatto di coppia di Anna e Jannik. Un’immagine certo insolita e poco romantica, ma destinata in ogni caso a passare agli annali. E il puzzle, adesso, può dirsi finalmente completo.