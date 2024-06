Milan scatenato: triplo colpo chiuso nel giro di poche ore

Dopo l’arrivo di Paulo Fonseca al posto di Stefano Pioli, in casa Milan bisogna registrare ben tre nuovi calciatori.

Dopo la bellezza di cinque anni, contraddistinti da uno scudetto vinto e dalla semifinale di Champions League raggiunta nella stagione 2022/23, Stefano Pioli non è stato confermato alla guida tecnica del Milan. I dirigenti rossoneri, come confermato dallo Zlatan Ibrahimovic nella sua conferenza stampa di qualche settimana fa, hanno optato di compiere un cambiamento importante sulla panchina milanista.

Al posto di Stefano Pioli, dunque, il Milan ha scelto di ingaggiare il tecnico portoghese Paulo Fonseca. Dopo gli anni trascorsi alla guida della Roma, quindi, l’ormai ex allenatore del Marsiglia ha deciso di sposare la causa rossonera. Tuttavia, viste le varie critiche apparse sui vari social, il suo arrivo non è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi del team meneghino, anzi.

I sostenitori milanisti, di fatto, si aspettavano un cambiamento profondo dopo la gestione di Stefano Pioli. Il nome sulla bocca di tutti era infatti quello di Antonio Conte che, come confessato da Ibrahimovic, è stato considerato un profilo ideale per quanto riguarda la gestione del Milan che ci sarà nei prossimi. Nonostante questo, in casa rossonera bisogna registrare delle importanti novità.

In arrivo tre colpi, il Milan rinforza la squadra

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, di fatto, i dirigenti del club meneghino hanno deciso di rafforzare la rispettiva Under 23. Daniele Bonera, ex calciatore rossonero ed ora tecnico della selezione giovanile che l’anno prossimo esordirà nel campionato di Serie C, dovrebbe accogliere ben tre nuovi calciatori.

I giocatori in questione sarebbero i due difensori Gabriele Minotti e Emmanuele Salines e l’attaccante Mbarick Fall. Questi arrivi, di fatto, rappresenterebbero una manna dal cielo per Daniele Bonera che, nel frattempo, nella giornata di venerdì scorso ha conosciuto le squadre che dovranno affrontare in una stagione che promette di essere ricca di impegni.

Il Milan Under 23, o meglio ‘Milan Futuro’, è stato ufficialmente inserito nel Girone B del campionato di Serie C. Questo, di fatto, sarà un raggruppamento davvero interessante, viste le presenze di squadre davvero importanti. Da segnalare le presenze di club come Perugia, Pescara, Spal, Ternana ed Ascoli. Il nuovo team milanista, quindi, è pronto per affrontare un’avventura così intrigante.

Per la prima squadra, invece, i dirigenti del Milan sono impegnati nella ricerca del sostituto di Olivier Giroud. I nomi più ‘caldi’, almeno fino a questo momento, sono quelli di Romelu Lukaku, Joshua Zirkzee, Tammy Abraham, Depay, Broja e Dovbyk.