Tremenda mazzata per il Milan: è saltato l’affare, rivolta dei tifosi

Il mercato del Milan subisce una brusca frenata che non lascerà certamente indifferenti i tifosi e c’è un’alternativa che però non piace.

Siamo ormai arrivati alla fine del mese di giugno e ora che si apre luglio, ci sarà anche ufficialmente il via alla sessione di calciomercato estivo 2024. Per il Milan sarà una finestra di mercato molto importante perché ci saranno da fare alcune modifiche alla rosa e apportare tutte le necessarie novità per il cambio di guida tecnica che c’è stato in queste settimane dopo cinque anni di gestione Stefano Pioli.

La dirigenza rossonera è infatti a lavoro per cercare di portare innesti di spessore nella rosa della prima squadra che quest’anno sarà allenata da Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, in sede di trattativa per la firma del contratto ha certamente indicato agli addetti al mercato quali sono i ruoli in cui è necessario intervenire con maggiore urgenza. Tra questi c’è anche senza dubbio la nuova punta che il Milan deve acquistare dopo l’addio di un big come Olivier Giroud per la MLS.

Zirkzee sempre più difficile per il Milan: occhi rivolti verso Lukaku ma i tifosi non sono contenti

L’addio del centravanti francese direzione Los Angeles ha costretto il Milan ad andare alla ricerca di un nuovo numero 9 che da tempo è stato individuato in Joshua Zirkzee del Bologna. Le trattative con l’attaccante olandese procedevano bene ma i dirigenti milanisti si sono poi rifiutati di pagare le estremamente esose richieste sulle commissioni, poste dagli agenti del calciatore. E così da diversi giorni si è arenato questo affare che avrebbe reso molto felici i tifosi del Diavolo.

Nel frattempo il Milan si è messo a lavoro per trovare un’alternativa visto che su Zirkzee ha posato gli occhi anche una big d’Inghilterra come il Manchester United. Le grandi società inglesi certamente possono soddisfare economicamente le richieste dei procuratori dell’olandese. Tra le piste alternative individuate dal Milan c’è anche Romelu Lukaku che è in uscita dal Chelsea dopo l’anno passato in prestito alla Roma.

Per i tifosi rossoneri però l’eventuale arrivo della punta belga non viene giudicato soddisfacente sia perché per molti ormai è in una fase calante della carriera e sia perché fino a pochi anni fa era uno dei punti di riferimento dei rivali dell’Inter e ha anche deciso alcuni derby della Madonnina. Ora la società di via Aldo Rossi si trova ad un bivio: insistere con Lukaku (che piace anche al Napoli di Conte) andando a non soddisfare la tifoseria oppure desistere?