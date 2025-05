Addio Milan, Mourinho lo porta in Turchia: affare a sorpresa

L’allenatore portoghese vuole un calciatore rossonero: l’affare si può perfezionare durante il calciomercato estivo.

A fine stagione dovrebbero esserci tanti cambiamenti nella rosa del Milan, incapace di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Anche se la matematica non lo condanna ancora, mancano solo due giornate al termine del campionato e servirebbe un miracoloso clamoroso per acchiappare il quarto posto della classifica.

Le novità nella squadra rossonera riguarderanno ogni reparto e sarà molto interessante vedere quali interventi verranno fatti. Ad esempio, in attacco, dove sembra certa solamente la conferma di Santiago Gimenez. Dopo aver investito circa 35 milioni di euro, bonus compresi, il nazionale messicano è destinato a rimanere a Milanello.

Calciomercato Milan, Abraham e Jovic verso l’addio

Per un Gimenez che resterà, ci sono Tammy Abraham e Luka Jovic che probabilmente se ne andranno. L’inglese è arrivato in prestito secco e la Roma vorrebbe circa 25 milioni di euro per il suo cartellino, mentre l’ex Fiorentina è in scadenza di contratto a giugno e il club potrebbe non esercitare la clausola per il rinnovo.

Nel caso in cui Abraham non dovesse essere comprato dal Milan, farebbe ritorno solo momentaneo alla Roma. Le offerte per lui non mancheranno. Certamente si faranno avanti delle squadre della Premier League, cosa già successa nell’ultima sessione estiva del calciomercato. Ma allora il giocatore aveva deciso di trasferirsi a Milano e mise in standby ogni proposta inglese. L’estate prossima potrebbe andare diversamente.

Attenzione anche ad altre opzioni per il futuro di Abraham. Secondo quanto rivelato in Turchia dal quotidiano Takvim, è diventato uno degli obiettivi di José Mourinho per rinforzare l’attacco del Fenerbahce. Edin Dzeko, autore di 20 gol e 8 assist in 51 presenze stagionali, è in scadenza di contratto e dovrebbe lasciare Istanbul. Verso l’addio anche il 33enne Cenk Tosun, mentre il futuro di Youssef En-Nesyri dipenderà dalle offerte che arriveranno per il suo cartellino.

Mourinho ha già allenato Abraham in passato e gli piacerebbe averlo anche nella sua avventura in Turchia per provare a dare l’assalto alla vittoria della Super Lig. In questo momento il Fenerbahce è secondo in classifica, a 8 punti dal capolista Galatasaray e la rimonta è improbabile. Ma l’allenatore portoghese conta di riprovarci nella prossima stagione e assieme alla società sta già lavorando per il mercato estivo. Ci sono più nomi importanti nella lista.