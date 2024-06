Un big lascia la Serie A, tifosi spiazzati: futuro in Premier

Un grande nome del campionato italiano, accostato anche al Milan, può finire in Inghilterra: ricca offerta in arrivo.

La società rossonera vuole rinforzarsi in maniera importante e probabilmente arriveranno un paio di rinforzi per reparto. Ovviamente, molto dipenderà anche dalle eventuali cessioni di giocatori che andranno poi sostituiti.

Per quanto riguarda il centrocampo, sembra che possano essere valutate delle offerte per Tommaso Pobega. Se qualche club dovesse proporre 12-14 milioni di euro, il Milan potrebbe dare l’ok alla partenza. Attenzione anche a Ismael Bennacer, nel mirino di squadre della Saudi Pro League. Nel contratto ha una clausola di risoluzione da 50 milioni, esercitabile nella prima metà di luglio. Se qualcuno vuole spendere tale cifra, tocca poi al giocatore decidere se accettare il trasferimento.

Milan, un obiettivo può finire in Inghilterra

In queste settimane sono arrivate diverse conferme sull’interesse per Youssouf Fofana, 25enne nazionale francese in scadenza di contratto a giugno 2025. Il Monaco vorrebbe incassare 25 milioni, ma si potrebbe chiudere a 18-20. I contatti sono stati avviati. Piacciono anche profili come Mats Wieffer del Feyenoord e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, ma ce ne sono anche altri nella lista di Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic.

Un tentativo è stato fatto anche per Adrien Rabiot, in scadenza con la Juventus e che può essere tesserato a “parametro zero”. Il club bianconero è in contatto con la madre-agente Veronique per provare a trovare un accordo su un nuovo contratto, però non mancano le richieste all’ex PSG. Il Milan ha fatto la propria mossa, formulando un’offerta che non dovrebbe essere in linea con quanto da lui guadagnato a Torino, ovvero 7 milioni netti annui. Come spiegato dal giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport, è comunque una proposta economica importante. Il giocatore ora è concentrato sull’Europeo e deciderà solo al termine di tale competizione.

Attenzione alla Premier League, in particolare al Manchester United. Anche i Red Devils si sono fatti avanti per capire le condizioni dell’operazione. Tra stipendio e commissioni mamma Veronique è una abbastanza esigente. Vero che il club inglese non ha problemi economici, ma con la gestione sportiva in mano al nuovo azionista di minoranza INEOS dovrebbe esserci una maggiore attenzione a certe spese. Almeno in teoria. In passato ci sono stati tanti investimenti sbagliati, andando anche ad accontentare le eccessive richieste di alcuni agenti. Vedremo se la situazione cambierà davvero. In ogni caso, il Manchester United è una società che ha tutte le carte per portare via Rabiot dalla Serie A. Un elemento a sfavore è la mancata partecipazione alla prossima Champions League, vedremo se inciderà nella scelta del calciatore.