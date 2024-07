Milan, doppio acquisto a sorpresa: tifosi spiazzati

Due nomi sorprendenti nel mirino della società rossonera: sarebbe un colpo di scena se dovessero approdare a Milanello.

Il Milan farà alcuni colpi importanti nel calciomercato estivo, c’è bisogno di alzare il livello di una squadra che nella scorsa stagione ha mostrato troppi limiti. Aver ingaggiato un nuovo allenatore è già un grande cambiamento e, ovviamente, a Paulo Fonseca vanno anche dati dei giocatori che vadano a colmare le lacune presenti.

Sicuramente c’è bisogno di rendere più solidi sia il reparto difensivo che quello di centrocampo. Inoltre, serve comprare un attaccante in grado di garantire un buon numero di gol. Come abbiamo ripetuto più volte, il bilancio è sano e consente un buon margine di investimento. Nessuna spesa pazza, però la dirigenza non ha scuse: deve allestire un organico in grado di lottare per lo Scudetto e di ben figurare anche in Champions League.

Milan, due nomi “inediti” per il mercato

Per quanto riguarda centrocampo e attacco, da settimane i profili più “caldi” sembrano essere Youssouf Fofana del Monaco e Joshua Zirkzee del Bologna. Il mediano francese va in scadenza a giugno 2025, possono bastare 18-20 milioni di euro per acquistarlo, invece per il centravanti olandese va pagata la clausola di risoluzione da 40 milioni e va trovato l’accordo sulle commissioni richieste da Kia Joorabchian. Sono due operazioni che forse si sbloccheranno solo dopo l’Europeo, al quale entrambi stanno partecipando.

Oltre a Fofana e Zirkzee, ci sono altri due nomi impegnati all’Europeo e che recentemente sono stati accostati con insistenza al Milan: Adrien Rabiot e Romelu Lukaku. Da oggi il primo è libero, non avendo rinnovato con la Juventus, e può trasferirsi dove vuole. Invece, il belga rientrerà al Chelsea dopo la stagione trascorsa in prestito alla Roma. Due giocatori di esperienza e che conoscono già la Serie A. Sarebbero ottimi colpi per Fonseca? I tifosi sono un po’ divisi, soprattutto sull’ex Inter.

Certamente il loro arrivo a Milanello sarebbe sorprendente, smentirebbe quasi la politica impostata da RedBird in questi anni. Rabiot è un parametro zero, però tra stipendio (alla Juve prendeva 7 milioni netti annui) e commissioni può essere un affare abbastanza oneroso. Lukaku ha 31 anni, il Chelsea finora non ha aperto al prestito e vuole 30-40 milioni. Anche in questo caso ingaggio alto, il belga alla Roma prendeva 7,5 milioni. Da dire che nel suo caso sembra che il Milan consideri solo l’ipotesi prestito, quindi eventualmente sarebbe lo stipendio il problema.

La società rossonera in questi anni ha adottato una linea chiara sul monte ingaggi, bisogna capire se con il netto miglioramento dei conti ci sia la voglia di prendere giocatori con costi simili a quelli appena citati. Al Milan lo stipendio più alto è quello di Rafael Leao, che percepisce circa 5 milioni fissi più 2 bonus. Poi ci sono Theo Hernandez, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Ismael Bennacer e Samuel Chukwueze che prendono circa 4 milioni a stagione.