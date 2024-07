Milan, doppio colpo a zero: liberi per firmare

Il Milan può mettere a segno un doppio colpo a zero: ecco di chi si tratta. La dirigenza rossonero può così consegnare a Paulo Fonseca due giocatori

E’ una giornata importante quella del primo luglio. Molti calciatori, infatti, sono liberi di firmare con una nuova squadra. Il 30 giugno sono scaduti diversi contratti e anche il Milan ha detto addio definitivamente a diversi elementi. Il saluto più doloroso è stato certamente quello legato a Olivier Giroud, che ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, per vestire la maglia dei Los Angeles FC.

Oltre al transalpino, per il quale si sta cercando il sostituto, i tifosi del Diavolo si sono separati anche da Simon Kjaer, che invece è ancora alla ricerca di una nuova squadra, come Antonio Mirante. Mattia Caldara, invece, ripartirà in Serie B dal Modena. In queste ore diversi club hanno ufficializzato l’addio di tanti calciatori che hanno visto scadere il proprio contratto. E’ successo a Jack Bonaventura, che sta cercando una squadra, al pari di Hermoso e Depay, che si sono separati ufficialmente dall’Atletico Madrid. Entrambi gli ormai ex giocatori dei Colchoneros potrebbero interessare al Diavolo, ma solo il secondo è davvero un obiettivo che potrebbe vestire il rossonero. La situazione va dunque monitorata con attenzione, visto che l’olandese è visto come il giusto jolly che può dare esperienza all’attacco.

Calciomercato Milan: non solo Rabiot, c’è un ritorno di fiamma

Uno dei giocatori più importanti che si separerà ufficialmente dalla propria squadra è certamente Adrien Rabiot. Il francese e la Juventus non hanno trovato l’accordo e le loro strade inevitabilmente si separeranno. Non è un segreto che il talento transalpino sia un obiettivo concreto del Milan, che ha avviato contatti con l’entourage del Psg da giorni e ha voglia di fare un tentativo.

Il giocatore piace tanto a Zlatan Ibrahimovic, ma anche a Geoffrey Moncada. Usufruendo del Decreto Crescita sarebbe un colpo davvero sostenibile, che darebbe sostanza ed esperienza al centrocampo. Nel frattempo in Francia e in Turchia continuano a riportare le notizie legate ad un possibile colpo Yusuf Yazici. Il turco ha detto addio al Lille e tra le squadre interessate ci sarebbe il Milan di Paulo Fonseca. D’altronde il tecnico portoghese lo conosce molto bene e potrebbe tornare, dunque, ad allenarlo dopo averlo fatto in Ligue 1. La doppia pista va così seguita con estrema attenzione.