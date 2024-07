Prendono Ricci dal Torino, colpo da capogiro in Serie A

Samuele Ricci è sicuramente uno dei migliori giovani profili del calcio italiano: non resterà al Torino, andrà in una big di Serie A. Ecco quale

È iniziato il mese di luglio, è iniziata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato che vede i club intenzionati a rafforzare le proprie rose puntando su grandi nomi o su giocatori emergenti che bene hanno fatto durante la scorsa stagione. È il caso quest’ultimo di Samuele Ricci, uno dei giovani centrocampisti più interessanti della Serie A.

Disputando un quinquennio ad alto livello tra Empoli e Torino, il classe 2001 toscano ha accumulato una massiccia dose di esperienza e adesso sembrerebbe pronto a fare il salto di qualità: stando alle indiscrezioni di questi giorni, sulle sue tracce vi sarebbero diverse big del calcio italiano. Una su tutte: il Napoli di Antonio Conte.

Ricci nel mirino del Napoli: è lui il prescelto di Conte. La situazione

Le voci in questione riferiscono che, non appena arrivato all’ombra del Vesuvio, il tecnico salentino avrebbe fatto al presidente Aurelio De Laurentiis e al suo staff societario una lista di calciatori su cui puntare per il prossimo futuro. In tale lista vi sarebbe proprio il profilo di Ricci, il quale rappresenta – secondo Conte – l’uomo giusto per dare nuova linfa al centrocampo azzurro. Centrocampo che, come noto, non conterà più i nomi di Piotr Zielinski, Diego Demme e Junior Traorè.

Venendo ai dettagli dell’affare, la notizia è che il Torino avrebbe aperto alla cessione del giocatore, sottolineando però che chi vorrà acquistarlo non godrà di particolari sconti sotto l’aspetto economico. Il Napoli, dal canto suo, segue Ricci già da diversi anni e vorrebbe chiudere subito la questione per evitare che si scatenino aste con gli altri club interessati. L’operazione potrebbe andare in porto per una cifra compresa tra i 18 e i 25 milioni di euro. Soldi che De Laurentiis spenderebbe ben volentieri considerati il potenziale evidente del calciatore e la prospettiva di poterlo rivendere ad prezzo decisamente più alto.

Per la cronaca, sempre stando alle voci di corridoio, la trattativa che porterebbe il nativo Pontedera nel capoluogo campano sarebbe slegata da quella in corso tra il Napoli e il Torino per il difensore Alessandro Buongiorno, altra priorità segnalata dall’ex CT della Nazionale ai vertici della compagine partenopea. Staremo a vedere quali saranno le evoluzioni delle prossime ore.