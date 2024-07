Pronto a svuotare l’armadietto: il Milan lo cede in prestito

Cessione a sorpresa in casa Milan con i rossoneri che sono pronti a salutare un giocatore in prestito in vista della prossima stagione.

Il calciomercato ha ufficialmente aperto i battenti e le squadre sono al lavoro per cercare di chiudere i colpi prima dell’inizio dei ritiri per consegnare agli allenatori le rose quanto più possibile complete.

Il Milan è pronto a chiudere diversi affari nei prossimi giorni, sia per quello che riguarda il mercato in entrata che per quello in uscita. I rossoneri sono concentrati al momento nel tentativo di portare a disposizione di Paulo Fonseca un nuovo centravanti ed un nuovo mediano. Per quello che riguarda l’attacco è ancora in fase di stallo l’operazione Zirkzee per via delle alte commissioni richieste mentre appare più vicino il colpo Fofana con il centrocampista pronto a firmare un triennale con i rossoneri.

Calciomercato Milan, operazione in uscita: via un giocatore in prestito

Filippo Terracciano potrebbe salutare il Milan durante questa estate con il giocatore che sembra destinato alla cessione in prestito. Como, Torino e Verona sarebbero interessate al suo cartellino che i rossoneri sarebbero disposti a cedere solo a titolo temporaneo.

In casa rossonera c’è fiducia su quelle che sono le qualità di Filippo Terracciano, arrivato in rossonero lo scorso gennaio. Classe 2003, il difensore rischia però di non trovare grande spazio agli ordini di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione ed il Milan non vuole rischiare di svalutare l’investimento fatto pochi mesi fa. La possibilità di giocare con maggiore continuità potrebbe dare l’occasione al club meneghino di vedere il giocatore all’opera e capire se puntare su di lui in ottica futura.

Terracciano, molto legato al Verona, squadra dove è cresciuto e della quale è tifoso, accetterebbe un’altra stagione con la maglia gialloblu per tornare a calcare i campi di Serie A con regolarità. La prima parte della sua avventura in rossonero non è stata semplice giungendo a metà stagione e lanciato nella mischia da Stefano Pioli solo per alcuni minuti nell’arco della seconda parte del campionato.

Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti tra il Milan e le squadre interessate con i rossoneri che non hanno intenzione di perdere il controllo del cartellino del calciatore. A meno di una cessione a sorpresa di uno tra Calabria e Kalulu, il destino di Terracciano appare quindi lontano da Milanello con la speranza di tornare poi tra un anno in pianta stabile nella rosa del club.