Giorno speciale per Schumacher: foto da brividi

Gli appassionati di Formula 1 hanno vissuto un momento di gioia nel rivedere alcune foto in questo giorno speciale per la famiglia Schumacher.

In esattamente 75 anni di storia della Formula 1 si sono visti decine di grandi piloti che hanno scritto pagine indelebili della storia di questo sport. Nel corso di questi tre quarti di secolo la passione e l’ammirazione di milioni di tifosi in tutto il mondo per queste corse sono sempre aumentate e ad oggi si tratta di uno sport assolutamente globale che conta fan in ogni angolo del pianeta con le gare che ogni anno si svolgono in tantissimi Paesi differenti dei vari continenti.

Tra i moltissimi piloti leggendari che si sono visti nel corso dei decenni di Formula 1 e che hanno appassionati un sacco di tifosi in epoche differenti e anche lontane tra loro, quello che ha vinto più di tutti è stato Michael Schumacher (al pari di Lewis Hamilton) che vanta la bellezza di ben sette titoli mondiali portati a casa di cui ben cinque in fila. Il campione tedesco è un vero e proprio simbolo della F1 e per tanti si tratta del principale volto delle gare a quattro ruote.

La foto di Michael Schumacher scalda il cuore dei tifosi nel giorno del compleanno del fratello Ralf

Dal dicembre 2013 però la vita di Schumacher e della sua famiglia è tristemente cambiata in seguito al grave incidente sugli sci che ha reso gravi le sue condizioni di salute. Da allora le notizie sul suo stato sono state bloccate tutte quante dalla famiglia che ha deciso di non divulgare nulla per privacy. Una scelta di grande amore dettata dalla moglie Corinne e anche dal fratello Ralf, anch’esso ex pilota di Formula 1.

Oggi, 30 giugno 2024, è inoltre il giorno del compleanno di Ralf Schumacher che compie 49 anni e alcuni suoi tifosi sui social hanno deciso di fargli gli auguri pubblicando alcuni scatti che lo ritraggono in immagini del passato o del presente dove è un opinionista televisivo in Germania per le gare di Formula 1.

Per i tifosi ferraristi e non solo, legati molto a Michael, è stato un momento toccante perché in alcune foto del passato di Ralf Schumacher era presente anche il sette volte campione del mondo. Questo giorno di gioia per la famiglia Schumacher che festeggia il compleanno del minore dei due fratelli, è diventato quindi anche un momento per ricordare la leggenda della Formula 1 e della Ferrari.