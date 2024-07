Il Milan avanza convinto, nuovo incontro e colpo vicinissimo

Il Milan prova a muovere i primi passi in maniera concreta sul mercato estivo: ecco chi potrebbe essere il primo colpo  di luglio

Fatica a decollare il calciomercato del Milan. Il mese di giugno è volato via senza sussulti e tanti rumors. Luglio inevitabilmente dovrà essere ricco di acquisti per il Diavolo. La piazza inizia a spazientirsi per l’immobilismo (si spera solo apparente della società ), con le rivali che invece stanno animando l’estate con un colpo dietro l’altro.

Nei prossimi giorni il club inizierà a piazzare i primi affari. Le attenzioni principali sono rivolte ancora su Joshua Zirkzee: l’attaccante resta l’obiettivo primario, ma sul giocatore c’è la forte concorrenza del Manchester United che potrebbe chiudere a breve. Capiremo così quali sono le strategie del Diavolo, che non può rinviare il colpo in avanti, dopo l’addio di Olivier Giroud.

Ma come è ampiamente noto il Diavolo ha in programma altri affari, dal centrocampo alla difesa. In questi giorni vi abbiamo parlato del possibile doppio arrivo in mediana. I rossoneri stanno stringendo per Youssouf Fofana del Monaco, ma coltivano la speranza di strappare il sì definitivo di Adrien Rabiot, per un reparto tutto francese. Attenzione però alla pista Wieffer non ancora scartata. Per quanto riguarda la difesa, invece, l’idea resta sempre quella di acquistare un terzino destro e un centrale.

Incontro per il terzino, il Milan è convinto di lui

L’idea principale per quanto riguarda il ruolo di esterno basso è quella legata ad Emerson Royal. Il giocatore si è proposto al Diavolo, che sta pensando seriamente al suo acquisto. Vuole lasciare il Tottenham e ci sono i margini per portarlo a Milano. I tifosi in realtà non sono per nulla entusiasti di vederlo in rossonero, ma l’affare può decollare nelle prossime ore, quando si terrà un incontro tra gli agenti del calciatore brasiliano e il club rossonero.

Il Milan proverà a chiudere per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Se Emerson Royal dovesse davvero essere il colpo del Diavolo, sulla destra il brasiliano si andrebbe a giocare il posto con Davide Calabria. Alessandro Florenzi, invece, è destinato a fare le valigie. Con l’arrivo di Paulo Fonseca in panchina una sua permanenza è sempre più improbabile. Il pacchetto degli esterni difensivi sarà così completato dal giovane Jimenez, che farà la spola tra Milan Futuro e prima squadra, e ovviamente Theo Hernandez. Andrà dunque trovata una sistemazione anche per Terracciano e chiaramente per Ballo-Toure.