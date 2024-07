Acquisto e cessione: Milan vicinissimo alla doppia operazione

Le ultime sul mercato del Milan: la squadra è pronta ad accogliere un nuovo acquisto, ma c’è già chi gli fa spazio. Il punto della situazione

Fatica a decollare il calciomercato del Milan. Il club rossonero non ha ancora messo a segno un colpo, ma il primo affare potrebbe essere davvero vicino alla conclusione. Il Diavolo, infatti, sta accelerando e nelle prossime ore potrebbe arrivare già la fumata bianca. Per un giocatore che arriva, però, ce ne è un altro pronto a fare le valigie.

Il Milan, dunque, sta per mettere le mani sul giocatore. I contatti sono continui ormai da giorni e dopo aver ottenuto il si da parte del calciatore, il Diavolo è a lavoro per accontentare il suo club. Servono una ventina di milioni, ma i rossoneri vorrebbero arrivare a dama mettendo sul piatto non oltre 15 milioni. Bisogna, dunque, ancora avvicinarsi un po’ per arrivare alla fumata bianca e vedere Emerson Royal a Milanello. Il brasiliano, ormai è diventata la prima scelta per il ruolo di terzino destro. L’idea Cash è nata e morta in pochi giorni nel periodo di giugno, soprattutto per la necessità dell’Aston Villa di cedere, ma le alte richieste inglesi hanno comunque bloccato tutto sul nascere. Tra le idee da tenere ancora in piedi c’è invece quella che porta a Tiago Santos del Lille che tanto piace a Fonseca, ma al momento, il Milan è intenzionato a chiudere per il brasiliano e le prossime ore ci diranno se davvero ci riuscirà.

Calciomercato Milan; colpo Emerson Royal: ecco chi gli fa spazio

Con l’arrivo del nuovo terzino destro, il club rossonero sarà chiamato a cedere un giocatore. Di fatto andrà via un esterno basso per far spazio al brasiliano. Il calciatore che quasi certamente dirà addio al Diavolo in questa sessione di calciomercato è Alessandro Florenzi.

L’italiano avrebbe voglia di avvicinarsi a casa e non sarebbero così da escludere le possibilità legate alla Fiorentina e al Bologna. Ma attenzione al Monza, con Adriano Galliani sempre molto sensibile a questo tipo di operazione. Un giocatore dall’esperienza di Florenzi, d’altronde, farebbe comodo a tutti. Non è da escludere, così, una nuova esperienza all’estero, magari in Arabia Saudita. E’ solo un’idea immaginare l’ex Roma ancora con Stefano Pioli non sarebbe, poi, così assurdo. Solo tante ipotesi, chiaramente, ma la certezza è che Florenzi è pronto a salutare il Milan.