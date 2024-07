Tifosi increduli: il Milan abbandona un’altra pista di mercato

Il mercato del Milan sembra non decollare e ora anche un altro obiettivo piuttosto chiaro sta per sfumare. Se ne parla da settimane ma non c’è nulla da fare

Trattative più complicate del previsto per regalare a Fonseca i nomi giusti per rafforzare la rosa. Furlani, Ibrahimovic e tutta la dirigenza rossonera devono fare i conti con delle esigenze di budget e per ora non hanno trovato il profilo giusto per l’attacco.

Lo scorso campionato si è chiuso con un secondo posto che sulla carta non è nemmeno poi male come piazzamento ma che ha messo in luce una squadra mai competitiva per la vittoria finale. L’Inter ha giocato un altro torneo, accumulando una ventina di punti di vantaggio e mostrando una superiorità tecnica netta, anche negli scontri diretti. Ibrahimovic, Furlani e Moncada stanno lavorando per regalare al neo tecnico Fonseca, che ha preso il posto di Pioli, una rosa all’altezza. Per l’ex romanista non sarà facile fare meglio del suo predecessore, andato via tra le critiche ma pur sempre in grado di vincere uno Scudetto solo due anni fa.

Serve soprattutto rinforzare l’attacco per i rossoneri, che saranno orfani di Olivier Giroud, trasferitosi a Los Angeles dopo anni da assoluto protagonista. Chi potrà assicurare i gol necessari a lottare per i primi posti della Serie A? L’idea iniziale era quella di affidarsi a Zirkzee, astro nascente del calcio olandese e magnifico protagonista della cavalcata del Bologna nell’ultimo campionato. A quanto pare, però, tra commissioni altissimi, concorrenza agguerrita e soldi per il cartellino, non si trova la quadratura del cerchio per farlo sbarcare a Milanello.

Calciomercato Milan, nulla da fare per Lukaku: non sarà lui il centravanti di Fonseca

A Fonseca piace e non poco anche Romelu Lukaku, reduce da un Europeo giocato al di sotto delle sue possibilità ed eliminato contro la Francia negli Ottavi di Finale. L’ex giocatore della Roma è tornato al Chelsea e attende di capire il proprio futuro. In molti lo avevano accostato al Milan negli ultimi giorni, ma a quanto sembra non sarà lui il numero 9 del Diavolo.

Al di là del discorso sul passato interista, c’è una considerazione da fare sull’età del giocatore e sulle prospettive. Cardinale ha sempre dimostrato di preferire acquisti di una certa fascia di età e non vorrebbe cambiare schema proprio adesso. Le richieste del club londinese sono alte e per un centravanti di 31 anni non sembrano adeguate (almeno 30 milioni).

Evidentemente sarà necessario virare altrove per trovare il nome giusto, magari dalle parti di Lille, dove Fonseca allenava fino a poche settimane fa. Jonathan David, impegnato in Copa America con il suo Canada è un profilo che piace e che per età e qualità potrebbe giustificare un investimento anche più corposo di Lukaku.