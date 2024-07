Trattativa interrotta per Zirkzee, il Milan cambia obiettivo: pronto l’assalto

Le ultime sull’attacco del Milan. Senza Joshua Zirkzee, il club rossonero è chiamato a cambiare strategia: ecco cosa sta succedendo

Il sogno Joshua Zirkzee rischia di rimanere tale. Un sogno accarezzato per mesi che sta per svanire per via delle commissioni troppo alte. Lo scoglio che ha fatto arenare la trattativa qualche settimana fa non è stato superato con l’entourage del calciatore che ha così iniziato a flirtare con più insistenza con il Manchester United. Nei prossimi giorni capiremo se la trattativa tra i Red Devils e il giocatore olandese decollerà per davvero, mettendo fini ad ogni tipo di speranza.

Dalle parti di via Aldo Rossi, però, non si respira più l’ottimismo di un tempo. Le possibilità che alla fine Zirkzee diventi rossonero sono sempre meno, ma il Milan, inevitabilmente, dovrà attingere dal mercato per mettere le mani su un altro centravanti, per sostituire Olivier Giroud, che ha deciso di smettere col calcio che conta per volare a giocare negli Stati Uniti, nella Major League Soccer, con la maglia dei Los Angeles FC. I nomi circolati in questi giorni sono davvero tanti, ma nessuno ha le caratteristiche di Joshua Zirkzee. E’ evidente, dunque, che il Milan metterà sotto contratto tutt’altro tipo di giocatore.

Calciomercato Milan, Jonathan David il nome giusto

Nelle ultime ore il profilo di cui si sta parlando di più è sicuramente quello di Romelu Lukaku. Un profilo che non è per nulla in linea con il progetto RedBird. Appare difficile credere, infatti, che possa essere il belga, soprattutto alle condizioni dettate dal Chelsea, il centravanti del nuovo Milan. Attenzione così a quei nomi che nell’ultimo periodo sono stati accantonati e che potrebbero tornare prepotentemente di moda. La pista Santiago Gimenez ad esempio può scaldarsi nuovamente, d’altronde, il suo prezzo non è poi così diverso da quello di Zirkzee.

Ma la strada più percorribile è sicuramente quella che porterebbe a Jonathan David. L’attaccante del Lille ha 24 anni, compiuti lo scorso 14 gennaio, ma è ormai da diverse stagioni che dimostra il proprio valore con il club francese. Nella 2023-2024 sono stati ben 26 i centri, oltre a nove assist. E’ evidente che sia arrivato il momento di spiccare il volo, il contratto in scadenza fra meno di un anno – il 30 giugno 2025 – non lascia dubbi. David dirà addio al Lille per una cifra nemmeno così alta, sui 25/30 milioni di euro. Potrebbe, dunque, essere davvero lui il colpo giusto su cui puntare. Il canadese, in questi giorni, è stato accostato anche al Manchester United, ma è evidente che i Red Devils con Zirkzee, lascerebbero via libera al Diavolo per il 24enne.