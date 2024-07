Triennale da capogiro, il Milan fa un super regalo a Fonseca

Il Milan intensifica le trattative di mercato, sul piatto un contratto triennale con cifre da capogiro: che regalo per Fonseca

Nonostante gli Europei siano ancora in corso, tra poco si riparte per una nuova stagione, il calendario non concede tregua. Tutte le squadre stanno per tornare al lavoro, per lo meno per quanto riguarda i giocatori non impegnati nella rassegna continentale o in Coppa America. Manca poco al raduno del Milan, meno di una settimana per le prime sgambate agli ordini del nuovo tecnico Paulo Fonseca.

A Milanello, i rossoneri inizieranno a preparare una nuova annata che li vede ambiziosi, all’inizio di un nuovo ciclo per provare a essere competitivi e protagonisti in campionato come in Champions League. Un Milan che per il momento non è ancora riuscito a battere un colpo sul mercato, anche se ci sono numerose trattative in corso e piste da seguire.

Indugi da rompere al più presto, in ogni caso, per non rimanere attardati rispetto alla concorrenza. La squadra ha un buon livello di base, ma ci sono acquisti fondamentali da fare lungo l’asse portante. Un difensore centrale, un centrocampista, un bomber, questo come minimo. Con altri innesti che saranno probabilmente necessari per alzare il livello della rosa, che ha mostrato potenziale ma anche alcune lacune nella scorsa stagione.

Inter e Juventus per ora sembrano avanti a livello di mercato, il Milan sta valutando con attenzione le proprie mosse senza farsi prendere dalla fretta ma deve accelerare in breve tempo. Per Fonseca, potrebbe arrivare un colpo super, ecco di chi si tratta.

Milan, assalto a Rabiot: le cifre del contratto proposto al francese

Vari organi di stampa hanno riportato l’interesse del Diavolo per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha appena visto esaurirsi il suo contratto con la Juventus ed è un interessantissimo profilo a parametro zero.

Situazione per la verità ancora piuttosto fluida, per quanto lo riguarda. La proposta di nuovo contratto della Juventus è ancora valida, i bianconeri attenderanno una sua risposta al termine dell’Europeo. Ma nel frattempo in scena hanno fatto irruzione proprio i rossoneri, che presentano al giocatore una offerta assimilabile a quella dei bianconeri. Parliamo di un contratto da 7 milioni di euro a stagione per tre anni, stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’. La lotta per l’anti-Inter, tra Milan e Juventus, è già cominciata.