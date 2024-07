“Come Schumacher”, l’annuncio commuove il mondo della F1

Arriva l’annuncio che spiazza tutti in Formula 1: tifosi commossi per l’incredibile paragone con Michael Schumacher

Per tanto tempo Michael Schumacher è stato l’assoluto dominatore in Formula 1. L’epoca d’oro, nei primi anni 2000, è coincisa proprio con le meraviglie che l’ex pilota tedesco è riuscito a regalare in pista. 7 titoli mondiali di cui 5 conquistati con il Cavallino Rampante: un sogno ad occhi aperti che i tifosi non riescono proprio a cancellare dalla mente.

Nel corso del tempo i paragoni tra le nuove generazioni ed il ‘Kaiser’ si sono sprecati. Un solo pilota è stato in grado di eguagliare il numero di titoli vinti, Lewis Hamilton. Per il resto, il vuoto. Ma a questo punto già da diverso tempo in molti hanno iniziato a raffrontare il carisma ed il talento in pista di Michael Schumacher con quello di Max Verstappen, tre volte campione del mondo con la Red Bull. L’olandese sta dominando in Formula 1 e nonostante i miglioramenti di Mercedes e McLaren rimane il grande favorito per festeggiare a fine anno.

Il quarto titolo mondiale è decisamente vicino e le celebrazioni per il suo straordinario talento sono all’ordine del giorno. Verstappen e Schumacher sono uniti da un legame che va oltre le corse. Perché Michael e suo padre Jos erano grandissimi amici, hanno corso insieme: la famiglia Verstappen e quella Schumacher, quando Max e Mick erano ancora bambini, sono andati spesso e volentieri in vacanza insieme.

“Intimidisce gli avversari”: Verstappen come Schumacher

Crescere sognando di eguagliare una leggenda: Max lo ha fatto e lo fa ancora oggi. Ciò che è accaduto al Red Bull Ring in occasione del GP d’Austria, però, ha scatenato mille polemiche. E, paradossalmente, avvicinato ancor di più Michael a Max: l’annuncio di uno dei protagonisti del passato non lascia spazio al minimo dubbio.

A parlare è Johnny Herbert. L’ex pilota è intervenuto ai microfoni di ‘Coinpoker.com’ e ha voluto analizzare la situazione che ha coinvolto Verstappen e Norris. Herbert ha svolto il ruolo di Commissario nel GP d’Austria, nel quale ha inciso pesantemente la decisione nei confronti del pilota della Red Bull. Dopo il duello serrato ed il contatto in Curva 3, sia Verstappen che Norris hanno forato: ad avere la peggio l’inglese mentre il campione del mondo è riuscito comunque a chiudere al quinto posto.

“Avevamo ufficializzato poco prima la penalità di 5 secondi per Norris per track limits ed abbiamo notato la doppia foratura”. Al centro delle polemiche la penalità di 10 secondi inflitta a Verstappen che, per molti, non è stata la ‘punizione’ sufficiente dopo il comportamento assai scorretto dell’olandese nei confronti di Norris. Ma Herbert spiega la sua scelta: “La McLaren avrebbe voluto una sanzione più dura ma regolamento alla mano abbiamo dato a Max la massima penalità possibile. Se causi un incidente o costringi un pilota fuori dalla pista la sanzione massima è 10 secondi. Chiaramente, la colpa è stata di Verstappen“.

Ma Herbert non si è fermato qui e ha anche tirato in ballo Schumacher, paragonando Verstappen per certi versi alla leggenda della Ferrari. La grande capacità di lottare ruota a ruota che ricorda i grandi del passato come il tedesco. “Max lo ha sempre fatto, guidando al limite del regolamento se non oltre. Ha forzato le regole non scritte tra piloti, lottare con lui è molto difficile. Ti intimidisce come facevano Senna, Schumacher e Hamilton“.

Poi sul finale il focus sull’ex ferrarista: “Era da tempo che non emergeva questo lato di Verstappen, è davvero riconducibile a Schumacher. Michael è stato compagno di Jos che a sua volta ha insegnato tutto a Max”. A questo punto, solo il tempo confermerà o smentirà le parole di Herbert: ma le somiglianze tra i due sono lampanti, sotto gli occhi di tutti.