Ha detto sì, vuole solo il Milan: tifosi in estasi

Tutto pronto per il primo acquisto del Milan di questa sessione 2024 di calciomercato. Arriva l’annuncio, ecco tutti i dettagli.

Milan in azione per mettere a disposizione di Fonseca i giocatori adatti alla sua tipologia di calcio. C’è la volontà di rinforzare la rosa con alcuni acquisti mirati. In queste ore è arrivata l’incredibile svolta per quanto riguarda il prossimo acquisto. In questa fase di stallo, i rossoneri hanno strappato il sì dell’esterno del Tottenham che è intenzionato a lasciare Londra.

Per il giocatore, in uscita dal Tottenham, è forte la concorrenza di altre società ma c’è totale fiducia da parte della dirigenza che ha già ricevuto l’ok del giocatore che ha dato la piena disponibilità nel trasferirsi in Serie A. Adesso servirà trovare l’accordo con gli Spurs. Tifosi in attesa di notizie riguardo il mercato del Milan. Nelle prossime settimane sono previste delle novità con la dirigenza a lavoro per un nuovo attaccante, difensore centrale ed un centrocampista. Non sono escluse sorprese, come l’arrivo di giocatori in altri ruoli: Ibrahimovic, Moncada e Furlani stanno setacciando il mercato europeo alla ricerca delle migliori occasioni.

Calciomercato: svolta a sorpresa, il giocatore vuole il Milan

Dalla Premier può arrivare la svolta con diversi giocatori nel mirino dei rossoneri. Dopo aver appreso dell’interesse del Milan, il calciatore ha dato piena disponibilità nel concludere positivamente la trattativa, comunicando al Tottenham le sue intenzioni. Infatti, secondo le ultime notizie di calciomercato, ha messo altre destinazioni da parte proprio per aspettare i rossoneri che sono a lavoro per sbloccare l’affare.

C’è la totale apertura, dunque, da parte dell’esterno che è pronto a firmare ma prima bisognerà trovare l’accordo con il Tottenham: ecco nuovi aggiornamenti su questa trattativa di mercato che sta andando avanti da settimane. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i dirigenti stanno facendo di tutto per concludere questo trasferimento e portare al Milan Emerson Royal. Come riportato dal giornalista Nicolò Schirà, da parte del terzino è arrivata la totale disponibilità nel firmare con i rossoneri.

Adesso bisogna trovare l’intesa di massima con il Tottenham, proprietario del cartellino dell’ex Barcellona, che spera di incassare almeno 25 milioni di euro. Una cifra considerata sporpostitata dai dirigenti del Milan che tenteranno di abbassare le pretese degli Spurs che – nel frattempo – cercano di innescare un’asta per Emerson Royal che interesse anche ad altre società di Liga e Premier League. La priorità del giocatore, però, è quella di andare al Milan che nella personale scala di preferenze del terzino è al primo posto. Ecco perché, almeno fino ad agosto, Emerson Royal aspetterà i rossoneri per poi valutare eventuali altre offerte.