Non solo Rabiot, doppio colpo Milan dalla Juventus

Doppia pista di mercato per il club meneghino, che dopo il pressing sul francese si affaccia ad un altro big dei bianconeri

L’inaspettato – perché coinvolge due squadre rivali, accomunate dalla necessità di colmare il gap con l’Inter campione d’Italia – asse di mercato tra Milan e Juve prende sempre più forma. La strategia del club bianconero, che grazie al lavoro del Footbal Director Cristiano Giuntoli sta tentando di ringiovanire la rosa abbassando se possibile il monte ingaggi, potrebbe aver incontrato, su una doppia pista, gli interessi del club di Via Aldo Rossi.

Accertato il pressing che Furlani e D’Ottavio stanno portando su Adrien Rabiot attraverso costanti colloqui con la mamma-agente Veronique, spunta ora un’altra clamorosa strada che porta sempre alla Continassa. In questo caso, anziché essere un acquisto di ‘prima scelta’ come quello dell’ex centrocampista del PSG, si tratterebbe più che altro di una soluzione di ripiego, per quanto prestigiosa e affidabile.

Il club meneghino sembra aver almeno parzialmente sconfessato la linea verde inaugurata dalla gestione Maldini-Massara e proseguita in realtà anche dopo l’allontanamento dei due dirigenti. Lo dimostra la volontà di tesserare il ‘Duca‘, ma anche la trattativa in essere per regalare al nuovo tecnico Fonseca Romelu Lukaku, una garanzia di gol (almeno in Serie A) ma certamente non un profilo di primo pelo.

Ecco, sulla scia di una strategia che forse non mette più al centro la giovane età come conditio sine qua non per il mercato in entrata, si innesta il nuovo possibile affare con la Vecchia Signora.

Milan all’assalto dei big bianconeri: l’idea Szczesny

Sebbene manchino ancora due anni alla scadenza del suo contratto, la dirigenza del Diavolo – memore di tante situazioni trasformatesi poi in incubi, coi big partenti in scadenza – si è mossa con largo anticipo per allungare l’accordo stipulato con Mike Maignan, il portierone dei rossoneri.

Con la situazione in stallo anche per via degli importanti impegni calcistici del francese, ancora in corsa ad Euro 2024, e con il pressing continuo messo in atto da parecchi top club europei, la società meneghina non vuole farsi trovare impreparata. Del resto, se non si arrivasse ad un accordo, forse sarebbe questo il momento migliore per cedere Magic Mike. E per lo status di campione raggiunto dal calciatore, e per poter pretendere una cifra congrua per il suo addio.

Qualora le strade di Milan e Maignan si dovessero separare, il prescelto per raccoglierne l’eredità sarebbe Wojciech Szczesny. Il polacco, a dispetto di numerose indiscrezioni, non ha ancora firmato il suo milionario contratto con l’Al-Nassr. Che anzi pare essersi tirato indietro negli ultimi giorni.

Restare in Italia indossando la prestigiosa maglia rossonera incontrerebbe certamente i favori del veterano, che ha rotto con la Juve sempre a causa del mancato rinnovo del suo contratto. Che però, a differenza di quello di Maignan, scade il prossimo 30 giugno.