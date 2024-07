Sinner stupisce tutti, beccato dalle telecamere: che classe

Sinner, le telecamere hanno ripreso tutto dall’inizio alla fine: il popolo dei social è rimasto senza parole, la classe non è acqua.

Non ci è voluto molto perché il video scatenasse l’ironia del popolo dei social. In men che non si dica, era già diventato virale e tutto si precipitavano a commentarlo. Perché non capita tutti i giorni, in effetti, di imbattersi in siparietti tanto esilaranti. Men che meno in un contesto “delicato” come quello nel quale si inserisce, per l’appunto, la clip in questione.

Lunedì è iniziato il terzo Slam della stagione e all’All England Club si è già iniziato a fare sul serio. Molte teste di serie sono cadute, ma i top player del circuito sono ancora tutti lì, a combattere per accaparrarsi il titolo in palio a Wimbledon. Una di queste sfide, la più attesa e al tempo stesso la più temuta, ha avuto come protagonisti, come noto, gli azzurri Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

I derby sono sempre dolorosi, si sa, ma questo di più. Almeno per i tifosi. Già, perché i due diretti interessati, per la verità, se la sono spassati un mondo, prima che scoccasse l’ora “X” e che fosse tempo di scendere in campo e di dare il via a questo magico spettacolo.

Sinner e Berrettini lasciano il popolo dei social senza parole

I protagonisti del video circolato negli ultimi giorni sono proprio Jannik e Matteo, che nel ‘day before’ sono stati beccati mentre si dedicavano ad un’attività, definiamola così, piuttosto “insolita”. Quanto meno per due campioni che si apprestavano a duellare in un derby ad altissima tensione.

Dopo essersi allenati, il romano e l’altoatesino hanno ben pensato di divertirsi un po’ giocando non a tennis, ma a calcio. Un pallone, un po’ di cemento, et voilà, in un attimo lo spettacolo era ufficialmente servito. I tennisti hanno dimostrato, peraltro, di cavarsela benissimo con i palleggi, come si evince chiaramente dal filmato: tra colpi di testa e pallonetti, recuperi e colpi di tacco, il pallone non cade mai. La classe non è acqua, si sa.

Il che, come facilmente intuibile, ha scatenato in men che non si dica l’ironia dei social. Molti utenti hanno fatto notare che l’Italia avrebbe avuto qualche chance in più agli Europei, se Spalletti avesse convocato Sinner e Berrettini anziché i calciatori che sono scesi in campo in Germania. Ma tant’è: ormai è fatta. Chissà che non li convochi, però, la prossima volta…