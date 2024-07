Via per 5 milioni, saluta il Milan: plusvalenza rossonera

Il Milan è pronto a chiudere una nuova cessione che dovrebbe portare nelle casse dei rossoneri circa 5 milioni di euro.

Tempo di addii in casa Milan con i rossoneri che stanno cercando di sfoltire la rosa prima di chiudere i colpi in entrata in vista della prossima stagione.

Sono molti i tavoli sui quali sta lavorando la dirigenza del Milan sul fronte acquisti con i rossoneri che come primo obiettivo hanno quello di trovare un attaccante che possa prendere il posto da titolare dopo l’addio di Olivier Giroud. In cima alle preferenze resta sempre Zirkzee ma nelle ultime ore c’è stato un sorpasso da parte del Manchester United che appare decisivo. Per il centrocampo si seguono sempre Rabiot e Fofana mentre in difesa andrà trovato un sostituto di Simon Kjaer. Nel frattempo però si lavora anche alle cessioni che possano permettere ai rossoneri di fare cassa.

Milan, plusvalenza in arrivo: 5 milioni in cassa

Con una nota ufficiale, l’Almeria ha ufficializzato l’addio a Luka Romero, giunto in Spagna durante la sessione di mercato invernale. Niente riscatto quindi del cartellino del giovane argentino che farà ritorno a Milanello ma solo temporaneamente. Sulle tracce dell’ex Lazio ci sarebbero Valencia e Villarreal, pronte a fare una proposta intorno ai 5 milioni di euro al Milan.

Arrivato un anno fa al Milan a parametro zero dopo l’esperienza alla Lazio, Luka Romero è stato ceduto in prestito all’Almeria per trovare maggiore minutaggio. Un’annata condizionata però dagli infortuni per il talento argentino che è riuscito a mettere in mostra solo a tratti le sue qualità. I mesi passati nella Liga però hanno attirato squadre come Valencia e Villarreal, pronte a proporre 5 milioni ai rossoneri permettendo di registrare un’importante plusvalenza.

Un’alternativa alla cessione a titolo definitivo è quella di un nuovo prestito con Romero che questa volta potrebbe essere dirottato in un club del campionato italiano per vederlo giocare da vicino. Già a gennaio ci furono dei contatti tra il Milan ed il Como per l’eventuale passaggio del classe 2004 alla corte della squadra allenata da Cesc Fabregas. Romero decise di non scendere di categoria ma ora che i lariani hanno conquistato la Serie A le cose potrebbero cambiare con l’argentino pronto a spostarsi di qualche chilometro.

Per quello che riguarda il mercato in uscita continuano le voci riguardanti un possibile passaggio di Ismael Bennacer al campionato arabo. L’eventuale cessione dell’algerino potrebbe permettere al Milan di avere la forza economica di trattenere le tre stelle: Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafael Leao. Da capire invece il destino di Tomori con il difensore inglese sempre nel mirino del Newcastle, con i rossoneri che chiedono 45 milioni di euro.