Berrettini lo ha detto in campo a Sinner: che rivelazione

Il tennis italiano è in buone mani. Ancora una volta, in questo caso a Wimbledon, abbiamo assistito ad una sfida particolare e tutta azzurra.

In questi giorni si sta disputando il torneo di Wimbledon e siamo ormai vicini a raggiungere la seconda settimana del torneo. Tanti italiani in campo, sia nel maschile che nel femminile, alcuni più attesi e alcuni meno ma abbiamo assistito fin da subito a grandi match.

Il sorteggio non è stato fortunato per i nostri colori, l’Italia ha vissuto due derby al secondo turno con Lorenzo Musetti che ha battuto in cinque set Luciano Darderi e soprattutto il numero uno al mondo Jannik Sinner, bravo a vincere in quattro set contro il connazionale Matteo Berrettini, anch’egli tra i migliori protagonisti quando si tratta di giocare su erba.

Una sfida molto combattuta con l’altoatesino calato solo nel terzo set, ma con Jannik che ha trovato grosse difficoltà per controbattere il servizio di Matteo ed è riuscito a batterlo solo grazie a tre tiebreak. Tanti complimenti da una parte e dall’altra e gli addetti ai lavori hanno considerato questo match come forse il più bello e importante nella storia del tennis italiano (con due italiani protagonisti).

Nelle ultime ore sono emerse rivelazioni riguardo Sinner e Berrettini e su cosa si sono detti a fine match. I due sono amici e Matteo ha parlato chiaramente all’azzurro.

Berrettini-Sinner, svolta sulla rivelazione a Wimbledon

Nella conferenza stampa post match Matteo ha analizzato la sfida e ha commentato sia le cose positive che quelle negative. Va detto che – soprattutto in chiave classifica – questa è una brutta battuta d’arresto con Berrettini che scenderà fino alla posizione numero 82 dalla prossima settimana.

L’atleta romano ha inoltre rivelato cosa ha detto a Sinner a fine match: “Ci siamo fatti i complimenti a vicenda e ci siamo fatti l’in bocca al lupo, io gli ho detto di andarlo a vincere, di andare fino in fondo qui”, con chiaro riferimento al torneo di Wimbledon. Da numero uno al mondo Sinner è ormai l’uomo più atteso in qualsiasi manifestazione, che sia torneo del Grande Slam o meno. Quest’anno ha vinto gli Australian Open, ma ora l’obiettivo è aumentare il numero di Slam e riscrivere cosi la storia di tornei del Grande Slam. L’Italia è in buone mani, Sinner ha vinto ma Berrettini c’è ancora ed è pronto a tornare al vertici o comunque nelle posizioni che contano.