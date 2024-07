Cessione bloccata e coppia d’attacco ormai fatta: resta al Milan

Il Milan ha deciso di trattenere questo tandem offensivo per la prossima stagione. Una scelta importante per il futuro.

Il Milan deve ancora costruire e completare la rosa della prossima stagione. L’arrivo di Paulo Fonseca per ora è il primo tassello, ma il calciomercato sia in entrata che in uscita deve entrare nel vivo. Molti tifosi rossoneri sono in ansia, visto che le rivali d’alta classifica stanno già muovendo le prime pedine.

Il lavoro per la dirigenza Milan questa estate sarà doppio. Infatti in questi giorni è stata ufficializzata la creazione del Milan Under 23, ovvero la seconda squadra rossonera che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Si tratta di una novità assoluta, sulla falsa riga del progetto già avviato da Juve e Atalanta. Il club ha definito questa squadra come Milan Futuro.

La composizione di questa squadra giovane permetterà al Milan di sviluppare la crescita dei migliori talenti, fuoriusciti dal vivaio di Milanello, senza mandarli a giocare altrove. Bensì coltivandoli in un torneo competitivo e metterli anche a disposizione della prima squadra in corso d’opera.

Due stelle per l’attacco del Milan Futuro: che squadra!

Proprio riguardo alla composizione del Milan Futuro (così sarà denominata la squadra) stanno giungendo novità importanti. In particolare per il reparto d’attacco. La squadra, che verrà guidata dall’ex difensore Daniele Bonera, dovrebbe puntare su un tandem offensivo davvero intrigante.

La prima scelta è stata quella di blindare Diego Sia, talento classe 2006, che aveva già attratto l’interesse di diversi club di Serie A e Serie B. Il Milan però sfrutterà proprio la nuova squadra B per evitare di mandare Sia a giocare altrove, puntando su di lui come attaccante esterno titolare in Lega Pro.

Incedibile Sia, come ovviamente anche Francesco Camarda. Il gioiello del 2008, vero e proprio enfant prodige capace di segnare centinaia di reti nel settore giovanile milanista e già debuttante in Serie A a meno di 16 anni. Fresco di rinnovo, Camarda sarà il punto di riferimento dell’attacco di Bonera, costruendo un tandem di tutto rispetto con Sia.

Una coppia d’attacco che avrà anche le spalle coperte. Infatti il Milan Futuro si è accaparrata le prestazioni di un centravanti meno giovane ma di categoria: il senegalese Mbarick Fall, proveniente dalla Giana Erminio, 27enne che avrà il compito di donare quel pizzico di esperienza e maturità in una formazione molto giovane. Un progetto che dunque prende corpo e che servirà come il pane anche al Milan dei grandi, come dimostrato dall’esempio della Juve Next Gen.