Scelto il nuovo difensore, Fonseca ha dato l’ok

Il Milan sta puntando con decisione su un centrale difensivo: l’allenatore portoghese ha fornito parere positivo. Ora l’accelerata per l’accordo?

Il calciomercato estivo del club rossonero non è ancora decollato. Ci sono tante indiscrezioni, però il “rischio” è che nel giorno del raduno (8 luglio) non ci sia nessun nuovo acquisto a Milanello.

Il Milan interverrà in ogni reparto e in difesa potrebbero essere tre i volti nuovi: un terzino destro, un terzino sinistro e un difensore centrale. Da capire anche chi partirà. Sicuramente Filippo Terracciano e Marco Pellegrino verranno ceduti in prestito per consentirgli di giocare con continuità. Invece, Fodé Ballo-Touré andrà via a titolo definitivo.

C’è una richiesta del Newcastle United per Malick Thiaw, ma servono almeno 35 milioni di euro per l’ok alla cessione. Si parla anche di un possibile addio di Alessandro Florenzi, mentre il futuro di Theo Hernandez si attende la fine dell’Europeo. Zlatan Ibrahimovic aveva annunciato la sua permanenza, però non sembra scontata.

Milan, nuovo centrale dalla Bundesliga

Per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale, il Milan ne vuole uno di piede mancino e che se la cavi bene in impostazione. Il grande sogno era Alessandro Buongiorno, ma è presto svanito. Infatti, il Torino chiedeva 40 milioni di euro e non c’era la volontà di spendere così tanto. Lo farà il Napoli, che così accontenterà la richiesta di Antonio Conte.

Ora sembra esserci un altro difensore in cima alle preferenze della società: Diogo Leite. Il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha rivelato che è lui il nome principale per la retroguardia. Ma attenzione alla concorrenza: il Bologna di sta pensando e potrebbe reinvestire i soldi della cessione di Riccardo Calafiori (l’Arsenal ha offerto 50 milioni), e c’è anche il Bayer Leverkusen.

Il portoghese classe 1999 gioca nell’Union Berlino, dove è approdato in prestito nel 2022 proveniente dal Porto: le sue prestazioni hanno poi convinto il club tedesco a comprare il cartellino investendo 7,5 milioni. Il prezzo è stato fissato a 18 milioni, anche se il Milan spera di riuscire a strappare uno sconto e spendere qualcosa meno. L’inserimento di bonus può essere un fattore determinante nella trattativa, oltre alla consueta percentuale sulla rivendita futura.

Paulo Fonseca ha dato parere positivo sull’eventuale arrivo di Diogo Leite, difensore che ha caratteristiche che si sposano bene con le sue idee di calcio. Alto 1,90 metri, è forte nel gioco aereo e bravo negli anticipi. Sa rendersi pericoloso anche in fase offensiva. Palla al piede può migliorare. Vedremo se sarà lui ad approdare al Milan.