Contatti telefonici con l’allenatore, svolta Zirkzee

Alti e bassi di una trattativa che non è ancora entrata davvero nel vivo: l’attaccante però è sempre più lontano dal Bologna

Joshua Zirkzee sta togliendo il sonno ai tifosi del Milan. La trattativa per portare l’attaccante olandese in rossonero sembrava essere in dirittura d’arrivo circa un mese fa. Il Diavolo, d’altronde, aveva trovato gli accordi con il giocatore, per un contratto a 4,5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni, ed era pronto a versare nelle casse del Bologna i 40 milioni di euro della clausola rescissoria.

Dal primo luglio, dunque, il centravanti sarebbe potuto essere un giocatore del Milan, ma così non è stato e tutti sappiamo il motivo. Lo scoglio delle commissioni, infatti, non è mai stato superato. Troppi i 15 milioni di euro richiesti dall’entourage di Joshua Zirkzee. La trattativa si è così arenata, portando gli agenti dell’olandese a flirtare con altre squadre. A provarci seriamente è stato dunque il Manchester United, che non ha però ancora chiuso l’affare

Calciomercato Milan, contatti tra Zirkzee e il Manchester United

A fare il punto della situazione legata al futuro di Joshua Zirkzee è Matteo Moretto: “Nuovi contatti tra il Manchester United e Kia Joorabchian per Joshua Zirkzee. Le parti sono al lavoro per avvicinarsi sulle condizioni contrattuali. Erik ten Hag è un grande fan dell’attaccante olandese, con cui ha già avuto diversi confronti telefonici. Il club inglese non avrebbe problemi a pagare la clausola [40 milioni di euro] qualora dovesse arrivare il via libera finale alla chiusura dell’operazione. Nessun incontro tra il Milan e Kia a Milano negli ultimi giorni”. Scrive il giovane giornalista sul proprio profilo X.

C’è adesso da capire se questi contatti porteranno davvero alla fumata bianca o se – come sospetta qualcuno – quello del Manchester United è solo un bluff per spingere il Milan ad accontentare le richieste di Joorabchian. E’ comunque praticamente impossibile che il Diavolo decida di accontentarlo. Va ricorda, inoltre, che Zirkzee aveva dato priorità al Milan e alla Serie A. La voglia di proseguire nel campionato di calcio italiano che tanto bene conosce era considerata una priorità per la sua crescita, ma a prevalere alla fine potrebbero essere gli interessi economici. Il Milan non ha ancora smesso di credere di poter prendere Joshua Zirkzee, ma è evidente che si tratta di una partita a scacchi ancora lunga. Non resta che attendere la prossima mossa.